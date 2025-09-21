ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор за кръстовище в Пловдив: Сутрин и вечер е ад, колите минават на една боя разстояние
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:25Коментари (1)813
©
Един пловдивчанин се обърна в социалните мрежи с апел към всички шофьори в града. Ето какво споделя той:

"Един смирен апел към всички колеги шофьори – моля, гледайте и спазвайте маркировките! Те не са там за украса, а за да регулират движението!

Всеки ден минавам по 5 пъти през кръстовището на ул. "Победа“ и ул. "Полковник Муткуров“, точно преди моста на Герджика, и виждам как едва 3 от 10 коли преминават правилно оттам.

Сутрин и вечер е ад – колите минават на една боя разстояние една от друга заради некомпетентност (или може би наглост, не знам).

Важно е да се отбележи, че от средната лента за движение направо, след навлизането в кръстовището маркировката ясно води наляво! Разбирам, че за мнозина е по-лесно просто да продължат, без да завъртат волана, но маркировките са поставени с причина и трябва да се спазват.

Ако идвате от другата страна на моста, кръстовището е регулирано по абсолютно същия начин. Моля, следете тези неща или поне гледайте как преминават хората, които спазват правилата, и правете като тях, ако не можете да осмислите ситуацията", завършва своя призив пловдивчанинът.

Редакцията на Plovdiv24.bg приканва всички водачи да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение, защото от това зависи безопасността на всички участници в движението.


Преди няколко седмици един пигмей искаше да се саморазправя с мен на следващия светофар, защото тръгна от лентана за завиване на ляво направо. Закривай и община, и КАТ, и държава.
