|Шофьор за кръстовище в Пловдив: Сутрин и вечер е ад, колите минават на една боя разстояние
"Един смирен апел към всички колеги шофьори – моля, гледайте и спазвайте маркировките! Те не са там за украса, а за да регулират движението!
Всеки ден минавам по 5 пъти през кръстовището на ул. "Победа“ и ул. "Полковник Муткуров“, точно преди моста на Герджика, и виждам как едва 3 от 10 коли преминават правилно оттам.
Сутрин и вечер е ад – колите минават на една боя разстояние една от друга заради некомпетентност (или може би наглост, не знам).
Важно е да се отбележи, че от средната лента за движение направо, след навлизането в кръстовището маркировката ясно води наляво! Разбирам, че за мнозина е по-лесно просто да продължат, без да завъртат волана, но маркировките са поставени с причина и трябва да се спазват.
Ако идвате от другата страна на моста, кръстовището е регулирано по абсолютно същия начин. Моля, следете тези неща или поне гледайте как преминават хората, които спазват правилата, и правете като тях, ако не можете да осмислите ситуацията", завършва своя призив пловдивчанинът.
Редакцията на Plovdiv24.bg приканва всички водачи да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение, защото от това зависи безопасността на всички участници в движението.
