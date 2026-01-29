Шофьор сигнализира полицията за криволичещ автомобил, разминал се с ПТП няколко пъти

© В петък следобед служителите на реда в Карлово реагирали незабавно на сигнал за лек автомобил "Фиат“, който бил забелязан да преминава с криволичене по ул. "Александър Стамболийски“, засичайки на няколко пъти движението на други моторни превозни средства.



Единият от потърпевшите шофьори, който успял да избегне произшествие при така създалата се ситуация, последвал въпросната кола и при спирането й пред адрес в града позвънил в полицията. На място униформените установили, че зад волана бил 62-годишен жител, във видимо нетрезво състояние.



Той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде проба за медицинско изследване, а по време на проверката се държал агресивно с полицаите. Отведен е за едно денонощие в районното управление.



Образувано е бързо производство по НК и с постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Пловдив на мъжа е повдигнато обвинение.



