|Шофьор обърка посоката на движение в Пловдив
Незнайно как водачът на въпросната кола се е озовал в грешното платно, при положение че навсякъде има поставени знаци и практически не би следвало някой да има затруднения с намирането на точната посока.
Очевидно обаче има и заблудени шофьори, които не могат да свикнат с организацията на движението в града под тепетата.
