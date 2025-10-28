© Фейсбук Всичко наред ли е? Този въпрос зададе шофьор, заснел автомобил, движещ се в насрещното. Точното място е кръстовището между булевардите "Васил Априлов" и "Шести септември" в Пловдив.



Незнайно как водачът на въпросната кола се е озовал в грешното платно, при положение че навсякъде има поставени знаци и практически не би следвало някой да има затруднения с намирането на точната посока.



Очевидно обаче има и заблудени шофьори, които не могат да свикнат с организацията на движението в града под тепетата.



