|Шофьор на автобус го заряза на аварийки, хората вътре в потрес
"Уважаема редакция, пиша Ви, за да информирам Вас и Вашите читатели за възмутителен инцидент, свързан с градския транспорт в Пловдив. На 22 декември около 9:00 часа сутринта шофьор на автобус по линия № 44 спря превозното средство с включени аварийни светлини на булевард "България" до магазин "Алати", за да отиде до близък обект да закусва.
Престоят продължи приблизително 15 минути, през които пътниците бяха принудени да чакат без каквото и да е обяснение.
След това шофьорът демонстрира напълно недопустимо поведение – изхвърли част от отпадъците си през оградата, а останалите замете с крак. През цялото време автобусът беше запален, за да се "стопля“, докато той се храни.
След като приключи, просто продължи по маршрута си, сякаш нищо не се е случило. При направена забележка от случаен минувач, шофьорът реагира агресивно, като му се скара и отправи обидни и нецензурни думи.
Смятам, че подобно поведение е недопустимо за служител в обществена услуга и поставя въпроса: това ли сме длъжни да търпим като граждани и пътници в градския транспорт на Пловдив?
Надявам се този сигнал да достигне до отговорните институции и да бъдат предприети необходимите мерки".
