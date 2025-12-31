ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор на автобус го заряза на аварийки, хората вътре в потрес
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:00
Произвол в градския транспорт в Пловдив - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си, изпратен до медията ни:

"Уважаема редакция, пиша Ви, за да информирам Вас и Вашите читатели за възмутителен инцидент, свързан с градския транспорт в Пловдив. На 22 декември около 9:00 часа сутринта шофьор на автобус по линия № 44 спря превозното средство с включени аварийни светлини на булевард "България" до магазин "Алати", за да отиде до близък обект да закусва.

Престоят продължи приблизително 15 минути, през които пътниците бяха принудени да чакат без каквото и да е обяснение.

След това шофьорът демонстрира напълно недопустимо поведение – изхвърли част от отпадъците си през оградата, а останалите замете с крак. През цялото време автобусът беше запален, за да се "стопля“, докато той се храни.

След като приключи, просто продължи по маршрута си, сякаш нищо не се е случило. При направена забележка от случаен минувач, шофьорът реагира агресивно, като му се скара и отправи обидни и нецензурни думи.

Смятам, че подобно поведение е недопустимо за служител в обществена услуга и поставя въпроса: това ли сме длъжни да търпим като граждани и пътници в градския транспорт на Пловдив?

Надявам се този сигнал да достигне до отговорните институции и да бъдат предприети необходимите мерки".


Още по темата: общо новини по темата: 391
10.12.2025 Пловдивчанка: Съжалявам за снимката, но ръцете ми трепереха!
28.11.2025 Млада интелигентна дама бе унижена в градски автобус в Пловдив
14.11.2025 Тежка издънка на шофьор на градски автобус в Пловдив, арестуван е
08.11.2025 Шофьор на градския транспорт в Пловдив нарочно затисна пътничка с вратите на автобуса
03.11.2025 Пловдивчанин благодари на шофьор на автобус
02.11.2025 Неприятен инцидент с градския транспорт в Пловдив, шофьор остави дете на улицата
предишна страница [ 1/66 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Читател: "Поздравявам" фирмата за подбора на кадри!
18:55 / 31.12.2025
ЕВН спряха тока в Родопската яка и си изключиха телефоните
18:54 / 31.12.2025
Тротоар, превърнат в паркинг
18:30 / 31.12.2025
Голяма свинщина в северната част на Пловдив
18:15 / 31.12.2025
Майка: Как да си оставим децата на училище или градина?
17:55 / 31.12.2025
Археологическите открития в Пловдив през 2025 година
12:35 / 31.12.2025

Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
