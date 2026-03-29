Действията се реализираха в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участваха автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.Извършиха се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяваха активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставиха актове или фишове, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.По този повод читател наразказа следното:Бях от спрените за проверка и ми загубиха 15 минути. Абсолютно разхищение на ресурса на данъкоплатците и отчитане на дейност! Камерите на АПИ проверяват за ГТП и ГО, а тези проверяваха документите и взимаха алкохолни проби в 11:40. Е, кой ще ти пие от сутринта, такива проби се правят вечер. Отбиват една група, после другите коли си минават. На Запад или спират всички преминаващи коли до една, или не спират без нарушение. Кога нашият КАТ и МВР ще спре този тормоз над гражданите??? Да гонят престъпници, а не да губят на всеки по 15 минути за проверка.припомня на читателите си, че само преди дни имаше