През седмицата на територията, обслужвана от ОД МВР Пазарджик, се проведе поредната планирана специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол".
Действията се реализираха в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участваха автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.
Извършиха се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяваха активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставиха актове или фишове, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.
По този повод читател на Plovdiv24.bg разказа следното:
Бях от спрените за проверка и ми загубиха 15 минути. Абсолютно разхищение на ресурса на данъкоплатците и отчитане на дейност! Камерите на АПИ проверяват за ГТП и ГО, а тези проверяваха документите и взимаха алкохолни проби в 11:40. Е, кой ще ти пие от сутринта, такива проби се правят вечер. Отбиват една група, после другите коли си минават. На Запад или спират всички преминаващи коли до една, или не спират без нарушение. Кога нашият КАТ и МВР ще спре този тормоз над гражданите??? Да гонят престъпници, а не да губят на всеки по 15 минути за проверка.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че само преди дни имаше подобна голяма спецоперация от страна на МВР Пазарджик.
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
Още от Читателски
/
Хаос в "Тракия": Автомобили паркират върху зелени площи и блокират изходите на големи магазини
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
Зам.-министър провери напредъка по проектите за саниране в Пловди...
19:00 / 29.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.