Втора поредна мащабна полицейска акция се проведе и през тази седмица в пазарджишкия регион В нея традиционно взеха участие служители от структурите на областната дирекция, на районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, съвместно с допълнителни мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.Основна цел на акцията е ефективно противодействие на битовата престъпност, контрол над участниците в движението по пътищата, активна и целенасочена работа по сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство или с престъпления против избирателните права на гражданите.През изминалото денонощие са осъществени проверки на 1718 автомобила, 1769 лица, инспектирани са 22 заложни къщи и офиси за бързи кредити. Разкрити са общо 15 престъпления, като са задържани 8 лица. Съставени са 77 протокола по чл. 65 от Закона за МВР.В два от случаите под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик при проведени процесуални действия на територията на квартал "Изток" и в близкото село Главиница са образувани досъдебни производства за престъпления против избирателните права на гражданите. Задържани са две лица, като в автомобила на едното от тях са открити и наркотични вещества.Разкрити са още домова кражба, кражба от лек автомобил, както и още един случай на притежание на наркотици. Засечени са двама водачи, които използвали неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС и шофьор с нерегистрирано возило. Иззети са 36 артикула носещи логото на известни търговски марки, които са използвани за онлайн търговия. Два случая на незаконно добита дървесина са установени на територията на Ракитово.Служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" са открили в частен имот в Пазарджик голямо количество дизелово гориво без документи за произход. Съвместно с представители на Агенция "Митници" са иззети в различни разфасовки общо 2230 литра.Във фитнес зала са намерени и иззети 92 кутии с препарати за отслабване, които са със съмнителен произход и състав. В района на село Юндола екипи на РУ-Велинград и жандармерията в Пловдив са засекли микробус, идващ от територията на съседна област.В хода на проверката униформените констатирали, че водачът му осъществява нерегламентиран превоз на агнета без необходимите ветеринарно-медицински документи. За случая незабавно е уведомена Областта дирекция "Безопасност на храните" в гр. Пазарджик за отношение.