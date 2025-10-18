ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор: Пловдив ми е Китай!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39
© Plovdiv24.bg
Илюстративна снимка
Шофьор използва социалната мрежа, за да отправи апел към всички шофиращи в Пловдив, видя Plovdiv24.bg.

"Моля ви мили колеги на пътя …. Абсолютно ви моля, ако мислите, че шофирането е само въртене на геврека, натискане на педали, нова кола на лизинг и купена книжка - искрено ви умолявам - Стойте си у вас! Не може за 40 минути градско шофиране да причините 7 предпоставки за ПТП с малоумните ви мозъци - това е немислимо. Като паднат и 3 капки дъжд играта става страхотна ….. Пловдив ми е Китай….. 

До всички останали колеги, които шофират уикенда - леко и безаварийно!" 

И естествено коментарите не закъсняха. Ето част от тях:

-О, съчувствам ви, наистина не могат да шофират повечето, а и като завали, страшно. Всеки ден съм на пътя и се плаша, за това предпочитам да вървя пеша.

 

-За 31 учебни часа-толкова.( Които реално стават 10-12 астрономически, като изключим висенето в трафика). Ама няма проблем, нали школите си прибират парите, даяджиите прибират подкупчетата, мвр си пълни хазничката с камерки, на кого му пука, че ти излизайки на улицата излизаш на бойното поле 

-Проблемът е, че в Пловдив дойдоха много хора от Провинцията, свикнали със един светофар или едно кръгово. За тях правила няма. Лошото е, че са си взели книжките там, където е спрял живота. С тези новопостроени Гета и по- лошо ще става.







