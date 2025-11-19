ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шествие в Пловдив променя движението на улици и булеварди
Маршрутите на автобусни линии № 18 и № 44 се променят, както следва:
Линия №18
Посока: Хангарите – Завод "Устрем"
Бул. "Съединение", спирка №79 – кино "Фейсис", направо бул. "Съединение", спирка № 80 – Блок 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №358 – Блок 330, ляв завой по бул. "Цар Симеон", десен завой по ул. "Недялка Шилева" и по маршрута утвърден от Об ТС.
Посока: Завод "Устрем" – "Хангарите"
Ул. "Недялка Шилева", спирка № 332 – "Печатницата" - изток, ляв завой по бул. "Цар Симеон", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по ул. "Съединение", спирка №108 – срещу "Детски свят" и по маршрута утвърден от Об ТС.
Линия № 44
Посока: Завод "Устрем" – ПУ
Ул. "Цар Симеон", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по ул. "Съединение", спирка №108 – срещу "Детски свят" и по маршрута утвърден от Об ТС.
Посока: ПУ - Завод "Устрем''
Бул. "Съединение", спирка №80 – Блок 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №358 – Блок 330, десен завой по бул. "Цар Симеон" и по променения маршрут към ул. "Асеновградско шосе".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив
14:52 / 19.11.2025
Пловдивска кола стои изоставена на селски път в Гърция от месеци
15:01 / 19.11.2025
Показаха пушката, с която е убита Красимира Куковска
14:16 / 19.11.2025
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Опасна къща в Кючука. Кметът: Започваме процедура за премахване
13:56 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS