Шествие в Пловдив променя движението на улици и булеварди

© От ОП "Организация и контрол на транспорта" информират, че във връзка с провеждане на тържествено шествие по повод Деня на християнското семейство, на 20 ноември /четвъртък/, от 14.30 ч. до 16.00 ч., се затварят за движение южното платно на бул. "Освобождение", в участъка от кръстовището на ул. "Пеньо Пенев" до ул. "Недялка Шилева", западното платно на ул. "Недялка Шилева", в участъка от бул. "Освобождение" до ул. "Съединение", и източното платно на ул. "Недялка Шилева", в участъка от ул. "Съединение" до бул. "Цар Симеон".



Маршрутите на автобусни линии № 18 и № 44 се променят, както следва:



Линия №18



Посока: Хангарите – Завод "Устрем"



Бул. "Съединение", спирка №79 – кино "Фейсис", направо бул. "Съединение", спирка № 80 – Блок 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №358 – Блок 330, ляв завой по бул. "Цар Симеон", десен завой по ул. "Недялка Шилева" и по маршрута утвърден от Об ТС.



Посока: Завод "Устрем" – "Хангарите"



Ул. "Недялка Шилева", спирка № 332 – "Печатницата" - изток, ляв завой по бул. "Цар Симеон", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по ул. "Съединение", спирка №108 – срещу "Детски свят" и по маршрута утвърден от Об ТС.



Линия № 44



Посока: Завод "Устрем" – ПУ



Ул. "Цар Симеон", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по ул. "Съединение", спирка №108 – срещу "Детски свят" и по маршрута утвърден от Об ТС.



Посока: ПУ - Завод "Устрем''



Бул. "Съединение", спирка №80 – Блок 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №358 – Блок 330, десен завой по бул. "Цар Симеон" и по променения маршрут към ул. "Асеновградско шосе".