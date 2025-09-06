ИЗПРАТИ НОВИНА
Шест от водещите актьори на Пловдивския драматичен театър се превърнаха в посланици на града
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22Коментари (0)91
©
виж галерията
Съюзът на артистите в България, в партньорство с Община Пловдив и Драматичния театър в Пловдив, отбелязват 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с проекта "Моят Пловдив“.

Един от най-древните градове в Европа и носител на титлата Европейска столица на културата, Пловдив е много повече от сбор от забележителности. Той е жив организъм, град на артисти, творци и мечтатели, събрал в себе си хилядолетна история, несравнима духовна атмосфера и активен културен живот.

Инициативата отбелязва годишнината по уникален начин, като показва душата на града – онази вдъхновяваща сила, която обединява миналото с настоящето и бъдещето. Шест от водещите актьори на Пловдивския драматичен театър – Алексей Кожухаров, Ивана Папазова, Маргита Гошева, Радина Думанян, Симеон Алексиев и Тодор Дърлянов – се превръщат в посланици на града. Те ще ни поведат на пътешествие не само през емблематични места, но и през емоцията, духа и вдъхновението, които Пловдив носи.

Локациите, включени в проекта, не са избрани случайно. Те са символ на богатата култура и историческа памет на града: Античният театър – жив свидетел на хилядолетната история, където миналото среща настоящето чрез магията на изкуството. Хисар Капия и Небет тепе – места, където историята диша, а панорамната гледка разкрива цялото величие на Пловдив. Етнографският музей – дом на културното наследство, който разказва за традициите и бита на региона. Епископската базилика на Филипопол – разкриваща древното величие на града, символ на неговата духовна сила. Хиндлияновата къща – емблематичен пример за възрожденска архитектура и духа на Стария град.

Проектът включва серия от видеоклипове, които целят да напомнят, че Пловдив е много повече от град – той е вдъхновение.

Моят Пловдив - 4 мин.

Моят Пловдив - 1 мин.

АЛЕКСЕЙ КОЖУХАРОВ представя Небет тепе - част от проекта "Моят Пловдив“

ИВАНА ПАПАЗОВА представя Етнографския музей - част от проекта "Моят Пловдив“

МАРГИТА ГОШЕВА представя Хиндлияновата къща в Стария град - част от проекта "Моят Пловдив“

РАДИНА ДУМАНЯН представя Епископската базилика на Филипопол - част от проекта "Моят Пловдив“

СИМЕОН АЛЕКСИЕВ представя Античния театър - част от проекта "Моят Пловдив“

ТОДОР ДЪРЛЯНОВ представя портата Хисар капия в Стария град - част от проекта "Моят Пловдив“

Съюз на артистите в България продължава с мисията си да популяризира културно-историческите дестинации в България. През 2022 година, съвместно с Министерството на туризма беше реализирана кампанията "Преоткрий България“ с участието на Лилия Маравиля, Александър Кадиев, Станимир Гъмов, Керана, Стефан А. Щерев, София Бобчева, Любомир Ковачев и др. А през 2021 година, в партньорство с Община Варна реализирахме проекта "Варна, която обичам“ с участието на актьорите от Драматичния театър "Стоян Бъчваров“ – Стоян Радев, Александра Майдавска, Михаил Мутафов, Полина Недкова, Симеон Лютаков и Христина Джурова, по повод 100-годишнината от обявяването на град Варна за курортен град.







