|Шест дами искат да работят в община Пловдив
Трите кандидатки са Соня Данева, Лилия Синапова, Цветана Семерджиева. Според регламента те ще решават тест, а след това ще се явят на интервю. Кандидатките са магистър по право и имат минимум 3 години професионален опит.
В другия конкурс, обявен от общината, също няма отстранени участници. Той е за главен експерт в отдел "Стопански дейности и следконцесионен контрол“ към дирекция "Общинска икономика“.
За поста кандидатстват Женя Господинова, Йорданка Златанова и Пенка Стоева. Трите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. От тях се изискваше да имат образователна степен "бакалавър" и минимум 2 години професионален опит.
До месец трябва да станат ясни победителките в надпреварата.
