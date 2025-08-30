ИЗПРАТИ НОВИНА
Шест дами искат да работят в община Пловдив
Автор: Диана Бикова 09:26
© Plovdiv24.bg
Три дами са допуснати до конкурса за главен юрисконсулт в дирекция "Финансова политика“ на Община Пловдив. От надпреварата няма отстранени участници, предава Plovdiv24.bg.

Трите кандидатки са Соня Данева, Лилия Синапова, Цветана Семерджиева. Според регламента те ще решават тест, а след това ще се явят на интервю. Кандидатките са магистър по право и имат минимум 3 години професионален опит. 

В другия конкурс, обявен от общината, също няма отстранени участници. Той е за главен експерт в отдел "Стопански дейности и следконцесионен контрол“ към дирекция "Общинска икономика“. 

За поста кандидатстват Женя Господинова, Йорданка Златанова и Пенка Стоева. Трите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. От тях се изискваше да имат образователна степен "бакалавър" и минимум 2 години професионален опит.









