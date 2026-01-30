ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на новия вирус Нипа
Вирусът Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт – по въздушно-капков път от човек на човек. Инфекциозното заболяване има продължителен инкубационен период преди появата на симптомите.
Данните сочат, че само две от 20 проби, изпратени в лабораторията на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), са положителни за грип. Едната е за преобладаващата в момента разновидност Н3N2, а другата - за H1N1, каза д-р Аргиров.
Болните от 0 до 4 г. са били 340 предишната седмица и са станали 310. Във възрастова група от 5 до 14 г. има завишение - от 129 са станали 143 случая, има завишение и при лицата от 15 до 29 г. - от 77 на 81. В групата от 30 до 65 г., които са активно работещите, случаите от 57 са намалели на 55, но в групата над 65 години е регистрирано увеличение - от 18 на на 21 болни на 10 000 души население.
Припомняме, че в Пловдив и областта е обявена грипна епидемия от 28 януари до 6 февруари включително. Във връзка с това са въведени редица ограничителни мерки, които може да си припомните ТУК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026
Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026
Локва с розово-червеникав цвят предизвика почуда у пловдивчани
11:22 / 30.01.2026
Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
10:42 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схем...
10:34 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS