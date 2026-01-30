Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на новия вирус Нипа

© Plovdiv24.bg В Пловдив не е регистриран нито един случай на новия вирус Нипа, който бе открит наскоро в Индия, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Аргир Аргиров.



Вирусът Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт – по въздушно-капков път от човек на човек. Инфекциозното заболяване има продължителен инкубационен период преди появата на симптомите.



Данните сочат, че само две от 20 проби, изпратени в лабораторията на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), са положителни за грип. Едната е за преобладаващата в момента разновидност Н3N2, а другата - за H1N1, каза д-р Аргиров.



Болните от 0 до 4 г. са били 340 предишната седмица и са станали 310. Във възрастова група от 5 до 14 г. има завишение - от 129 са станали 143 случая, има завишение и при лицата от 15 до 29 г. - от 77 на 81. В групата от 30 до 65 г., които са активно работещите, случаите от 57 са намалели на 55, но в групата над 65 години е регистрирано увеличение - от 18 на на 21 болни на 10 000 души население.



Припомняме, че в Пловдив и областта е обявена грипна епидемия от 28 януари до 6 февруари включително. Във връзка с това са въведени редица ограничителни мерки, които може да си припомните ТУК.