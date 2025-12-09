ИЗПРАТИ НОВИНА
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които предстоят там
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:00Коментари (0)0
©
Ден на отворените врати обявиха от "Северен“. В района подготвят серия от важни промени и канят жителите да ги видят първи:

Ела да видиш бъдещето на нашия район. В "Северен“ подготвяме серия от важни промени и искаме вие, жителите, да ги видите първи.

Заповядайте на Ден на отворени врати, където представяме всички ключови проектни разработки, които предстоят да обновят улици, паркове, детски градини и цели квартали.

Какво ще видите?

Инфраструктура

1. Бул. "Марица – Север“ – цялостна реконструкция

2. Ул. "Св. Иван Рилски“ – ремонт

3. Ул. "Братя Търневи“ – ремонт

4. Ул. "Полк. Сава Муткуров“ – ремонт

5. Нов паркинг към бул. "България“ 186

Детски заведения

6. ДГ "Бреза“ – разширение

7. Нова ДГ на ул. "Иван Рилски“

8. ДГ "Славей“ – реконструкция

Паркове и зелени зони

9. Парк "Рибница“

10. Паркови зони в кв. "Северно от Панаира“

11. Парк "Надежда“

12. Парк "Св. Иван Рилски“ – нова детска площадка

13. Спортна зона при бул. "България“ и ул. "Васил Левски“ (Луксор)

Урбанистични проекти

14. ПУП за кв. "Захарна фабрика“ и ул. "Тодор Каблешков“

Какво да очаквате?

- Визуализации и чертежи

- Обяснения и разговори с екипа

- Поглед зад кулисите на проектите

- Свободна дискусия и обратна връзка

Дата на провеждане: 12 декември 2025 г. От 16:00 до 18:00 ч.







