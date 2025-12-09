Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които предстоят там

© Ден на отворените врати обявиха от "Северен“. В района подготвят серия от важни промени и канят жителите да ги видят първи:



Ела да видиш бъдещето на нашия район. В "Северен“ подготвяме серия от важни промени и искаме вие, жителите, да ги видите първи.



Заповядайте на Ден на отворени врати, където представяме всички ключови проектни разработки, които предстоят да обновят улици, паркове, детски градини и цели квартали.



Какво ще видите?



Инфраструктура



1. Бул. "Марица – Север“ – цялостна реконструкция



2. Ул. "Св. Иван Рилски“ – ремонт



3. Ул. "Братя Търневи“ – ремонт



4. Ул. "Полк. Сава Муткуров“ – ремонт



5. Нов паркинг към бул. "България“ 186



Детски заведения



6. ДГ "Бреза“ – разширение



7. Нова ДГ на ул. "Иван Рилски“



8. ДГ "Славей“ – реконструкция



Паркове и зелени зони



9. Парк "Рибница“



10. Паркови зони в кв. "Северно от Панаира“



11. Парк "Надежда“



12. Парк "Св. Иван Рилски“ – нова детска площадка



13. Спортна зона при бул. "България“ и ул. "Васил Левски“ (Луксор)



Урбанистични проекти



14. ПУП за кв. "Захарна фабрика“ и ул. "Тодор Каблешков“



Какво да очаквате?



- Визуализации и чертежи



- Обяснения и разговори с екипа



- Поглед зад кулисите на проектите



- Свободна дискусия и обратна връзка



Дата на провеждане: 12 декември 2025 г. От 16:00 до 18:00 ч.