Сериозно ПТП в Пловдив, полицията е на място, щетите не са малки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Доста неприятно утро е преживял пловдивчанин тази сутрин, разбра Plovdiv24.bg.  Пътнотранспортно произшествие е станало на "Кукленско шосе" преди малко. Информация за инцидента ни изпрати редовен читател, който иска да предупреди преминаващите през мястото шофьори.

Ударът е станал на кръстовището с Митницата в посока Пловдив. От кадрите, с които разполагаме, се вижда, че по автомобила има сериозни материални щети.

При катастрофата превозното средство е преминало от едното пътно платно в другото, като е съборило предпазните мантинели.

На място има екип на полицията, който обработва инцидента.








новичко Сузуки-явно каката пак е ровила в телефона.
