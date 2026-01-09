© Plovdiv24.bg виж галерията Доста неприятно утро е преживял пловдивчанин тази сутрин, разбра Plovdiv24.bg. Пътнотранспортно произшествие е станало на "Кукленско шосе" преди малко. Информация за инцидента ни изпрати редовен читател, който иска да предупреди преминаващите през мястото шофьори.



Ударът е станал на кръстовището с Митницата в посока Пловдив. От кадрите, с които разполагаме, се вижда, че по автомобила има сериозни материални щети.



При катастрофата превозното средство е преминало от едното пътно платно в другото, като е съборило предпазните мантинели.



На място има екип на полицията, който обработва инцидента.



