|Сериозно ПТП в Пловдив, полицията е на място, щетите не са малки
Ударът е станал на кръстовището с Митницата в посока Пловдив. От кадрите, с които разполагаме, се вижда, че по автомобила има сериозни материални щети.
При катастрофата превозното средство е преминало от едното пътно платно в другото, като е съборило предпазните мантинели.
На място има екип на полицията, който обработва инцидента.
