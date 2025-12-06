ИЗПРАТИ НОВИНА
Сериозни пропуски прекратиха обществената поръчка за трансформацията на Младежкия хълм
Автор: Данислава Вълкова 07:43Коментари (0)213
© Евгений Даков
Проектът за обновяването и модернизацията на Младежкия хълм удари на пауза. Поне засега. Това става ясно от документацията по обществената поръчка, информира Plovdiv24.bg.

Решението за прекратяването е от 1 декември и е подписано от заместник-кмета Иван Стоянов, а причините за това са установени технически грешки в проектната разработка, които са открити в обхвата на проектиране, с който участниците следва да се съобразят. При изготвянето на проектите са попаднали и имоти, които не са общинска собственост. Това става ясно след получено писмо от заместник-кмета по общинска собственост Хакъ Сакъбов към комисията по ЗОП-а.

Налице е нарушение при откриването на поръчката, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Нарушението е открито след изтичане на срока за публикуване на решение за изменение, поради което процедурата е прекратена.

Plovdiv24.bg припомня, че поръчката беше на стойност 301 000 лева с ДДС.

Според параметрите ѝ в бъдещия проект трябваше да се определят и обособят зони за пасивен отдих и социални дейности, като се проектират пешеходни алеи и тротоари, зелени площи, кътове за почивка и рекреация, детски и спортни площадки, места за паркиране и др.

Достъпната среда за хора с увреждания, пейки, беседки и други елементи на парковото обзавеждане и елементи на градския дизайн, поливна система също бяха включени в проекта.

Предвиждаше се и пълна подмяна на настилката на алеите с архитектурно осветление на отделните кътове, форум за мероприятия, открито площадно пространство, пригодено за културни, обществени и образователни събития с възможност за разполагане на преместваеми обекти (щандове, шатри и др.).

В проекта се включваше и:

- Реконструкция на съществуващите водни съоръжения - езерце с обособяване на воден атракцион с достатъчна площ и безопасна дълбочина за мини плавателни съдове за деца. 

- Минимум две детски площадки за различни възрастови групи (2–5 г., 5–12 г.) със съвременни, сертифицирани уреди и ударопоглъщащи настилки.

- Зони за спортни площадки с възможност за мини футбол, баскетбол, фитнес на открито или други активности. 

В бъдещата идейна разработка трябваше да бъде проектирана и паркинг зона и специална зона за разходка на кучета.







