Сериозни пропуски прекратиха обществената поръчка за трансформацията на Младежкия хълм

© Евгений Даков Проектът за обновяването и модернизацията на Младежкия хълм удари на пауза. Поне засега. Това става ясно от документацията по обществената поръчка, информира Plovdiv24.bg.



Решението за прекратяването е от 1 декември и е подписано от заместник-кмета Иван Стоянов, а причините за това са установени технически грешки в проектната разработка, които са открити в обхвата на проектиране, с който участниците следва да се съобразят. При изготвянето на проектите са попаднали и имоти, които не са общинска собственост. Това става ясно след получено писмо от заместник-кмета по общинска собственост Хакъ Сакъбов към комисията по ЗОП-а.



Налице е нарушение при откриването на поръчката, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Нарушението е открито след изтичане на срока за публикуване на решение за изменение, поради което процедурата е прекратена.



Plovdiv24.bg припомня, че поръчката беше на стойност 301 000 лева с ДДС.



Според параметрите ѝ в бъдещия проект трябваше да се определят и обособят зони за пасивен отдих и социални дейности, като се проектират пешеходни алеи и тротоари, зелени площи, кътове за почивка и рекреация, детски и спортни площадки, места за паркиране и др.



Достъпната среда за хора с увреждания, пейки, беседки и други елементи на парковото обзавеждане и елементи на градския дизайн, поливна система също бяха включени в проекта.



Предвиждаше се и пълна подмяна на настилката на алеите с архитектурно осветление на отделните кътове, форум за мероприятия, открито площадно пространство, пригодено за културни, обществени и образователни събития с възможност за разполагане на преместваеми обекти (щандове, шатри и др.).



В проекта се включваше и:



- Реконструкция на съществуващите водни съоръжения - езерце с обособяване на воден атракцион с достатъчна площ и безопасна дълбочина за мини плавателни съдове за деца.



- Минимум две детски площадки за различни възрастови групи (2–5 г., 5–12 г.) със съвременни, сертифицирани уреди и ударопоглъщащи настилки.



- Зони за спортни площадки с възможност за мини футбол, баскетбол, фитнес на открито или други активности.



В бъдещата идейна разработка трябваше да бъде проектирана и паркинг зона и специална зона за разходка на кучета.