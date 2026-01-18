ЗАРЕЖДАНЕ...
|Septicflesh ще изнесат мащабен концерт на Античния театър в Пловдив
Година след преминалите с огромен успех напълно разпродадени два последователни концерта на Septicflesh в родната им Атина, в одеона на Ирод Атик – познат и като Иродион, древен одеон от времето на Римската империя в подножието на Акропола с капацитет около 5 000 зрители – групата пренася този грандиозен спектакъл в също толкова магичната атмосфера на Античния театър в Пловдив. Античният театър на Филипополис в Пловдив е един от най-добре запазените древноримски театри в света, датиращ от края на I век сл. Хр., и до днес функционира като активен културен обект за представления и концерти.
И така, България ще е третата държава в света, която ще има привилегията да е домакин на зрелищното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестър и хор на Опера Пловдив!
Подобен тип концерти винаги са нещо специално и този обещава да е точно такъв. Нещо повече - това ще е единственият симфоничен концерт на Septicflesh за 2026 г.! Също така, ако има метъл формация, която да знае как се правят аранжименти на метъл парчета за изпълнение с класически оркестър, то това несъмнено са именно Septicflesh.
Ако смятате, че оркестрациите, които групата записва в студио с истински симфоничен оркестър още в процеса на създаване на своите албуми, са трудни за пресъздаване на живо – напълно сте прави.
Допълнителен ключов детайл, който не просто придава допълнителна тежест на събитието, но и допълва неговата уникалност - партитурите! Партитурите за оркестъра ще са дело на китриста на бандата "маестро“ Christos Antoniou, който е дипломиран композитор на класическа музика с отличия от London College of Music.
А пък визията за плаката за шоуто, на което групата лично даде заглавието "Ancient Whispers“, е дело на фронтмена – вокалист и басист на SF – Spiros Antoniou с артистичен псевдоним Seth Siro Anton. Чрез нея той дава изява на още едно свое творческо амплоа – художникът Seth. Той е отговорен за визуалната естетика на групата и е автор на артуърка за издания на изпълнители като Nile, Paradise Lost, Exodus и много други... Той е и автор на въздействащото оформление на постера за този концерт!
Без съмнение това представление ще бъде ексклузивно, а изборът на България за място на едва седмия пореден концерт от този тип в дългогодишната история на Septicflesh – редом с родната Гърция и далечно Мексико – е повод за основателна гордост.
Събитието на 19-и септември ще е едно от онези, които бележат поредния ключов етап в кариерата на Septciflesh и в частност е нещо важно в концертния живот на страната ни, което да обърне погледите на фенове от чужбина и специализирани медии по света към нашите територии.
Момчетата споделят, че този концерт ще е основен акцент в концертната им програма за цялата 2026-та и биха искали да поканят всеки един фен не само от Европа, но и от всички краища на света.
Това, разбира се, няма да е първото гостуване на бандата у нас, но е първото, на което те ще изпълнят музиката си в партньорство с елитния Пловдивски филхармоничен оркестър. Освен че е от съществено значение за кариерата на групата, събитието показва, че България може да реализира проекти от такъв мащаб, а Пловдив е перфектната атрактивна европейска дестинация за музикален туризъм на фенове от цял свят.
Престижното събитие е част от музикален форум Music Of The Ages и Културния календар на Община Пловдив.
Билетите за ритуала "Ancient Whispers“ на Septicflesh с Оркестър и хор на Опера Пловдив са в продажба в системата на Eventim. Деца до 9 години влизат без билет, но без право на самостоятелно място.
