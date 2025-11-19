ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство от Пловдив се е разминало на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия":
Случката е от понеделник вечер на аутобана в посока София. Елеонора и съпругът й Васил пътуват от София към Пловдив, когато срещу тях изскача 70-годишният шофьор.
"Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират", разказва шофьорът Васил Борисов.
Автобусът, който е карал зад него е бил пълен с пътници.
По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар.
"Разминахме се на косъм", каза той пред БНТ.
След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.
Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри.
"Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции", коментира Васил Борисов.
Говорителят на ОДМВР-Пазарджик поясни, че шофьорът на колата е от пазарджишкото село Калугерово. Полицаи го настигат на магистралата и се опитват да го спрат в продължение на няколко километра. Когато успяват, мъжът не може да обясни как се е озовал в насрещното. Книжката му е отнета.
