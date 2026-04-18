Нови подробности изплуваха около тежкия инцидент на 118-и километър на магистрала "Тракия“, който от ранните часове на деня затруднява трафика до Пловдив в посока Бургас. Стана ясно, че преобърнатият тежкотоварен автомобил е с румънска регистрация.

Вероятната причина за инцидента

Според първоначалните данни от полицията в Пловдив, най-вероятната причина за произшествието, станало около 2:30 ч. през нощта, е умора. Предполага се, че водачът е заспал зад волана, което е довело до загуба на контрол и преобръщане на машината на пътното платно преди отбивката за "Голямоконарско шосе“.

Резултати от проверките

Пристигналите на място полицейски екипи са тествали румънския шофьор за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. За щастие, мъжът не е пострадал сериозно при инцидента. Към момента товарът вече е прехвърлен в друг камион, за да се облекчи работата по разчистването на трасето.

Текуща организация на движението

Движението в района продължава да се осъществява само в една лента под надзора на "Пътна полиция“. Има в сила обходен маршрут през село Цалапица за шофьорите, които искат да избегнат тапата. Очаква се в следващите часове магистралата да бъде временно затворена за кратко, докато специализирана техника изтегли румънския тир от платното.