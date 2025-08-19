ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за Пловдив
През нощта валежите в цялата страна ще спрат. Облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето места ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините и поречията видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 661
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Спипаха пловдивчанин да шофира пиян в Софийско
11:58 / 19.08.2025
Големият ден настъпи, билети няма, Пловдив тръпне в очакване
11:13 / 19.08.2025
Разпитаха служител на ресторант в Пловдив, пред който е станал ин...
12:37 / 19.08.2025
Сериозни промени в движението за месец заради ремонта на "Рогошко...
06:50 / 19.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
19:41 / 18.08.2025
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS