© Фейсбук виж галерията За тежък инцидент в източната част на Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал преди около час на пътен възел "Скобелева майка". Ударили са се микробус и камион.



Вследствие на сблъсъка бусът се е обърнал на едната си страна. На място има полиция, движението е затруднено. Към момента няма данни за сериозно пострадали хора.