ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сблъсък между тир и микробус на Скобелева майка
Вследствие на сблъсъка бусът се е обърнал на едната си страна. На място има полиция, движението е затруднено. Към момента няма данни за сериозно пострадали хора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Задържаният за убийството до Пловдив поканил роднина да влезе в к...
12:47 / 20.02.2026
Този е арестуваният за убийството край Пловдив
12:10 / 20.02.2026
ЧСИ продава голяма производствена база в Пловдивско
11:47 / 20.02.2026
Тежък инцидент с туба бензин, млада жена е с множество изгаряния ...
11:45 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпв...
11:26 / 20.02.2026
Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
10:09 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS