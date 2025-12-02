ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Санитарна сеч на Бунарджика
Според хората тези дървета не е трябвало да бъдат премахнати. Притесняват се, че може скоро да останат без зелени площи.
От пресцентъра на ОП "Градини и паркове" съобщиха следното:
“Извършва се санитарна сеч, при която се премахват болни и опасни дървета, които застрашават здравето и живота на хората. На мястото на всяко премахнато дърво ще бъде засадено ново."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Общината: Пловдив е готов за зимата
12:38 / 02.12.2025
Депутати поискаха махане на мантинелите от Околовръстното на Плов...
13:00 / 02.12.2025
"Възраждане": Нов протест в Пловдив на 4 декември
12:14 / 02.12.2025
Адвокат: Около 30 000 души имаше на протеста в Пловдив
12:01 / 02.12.2025
Ледената пързалка в центъра на Пловдив вече работи
11:39 / 02.12.2025
Журналист за протеста в Пловдив: Толкова много хора досега не бях...
11:21 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS