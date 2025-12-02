Санитарна сеч на Бунарджика

© Plovdiv24.bg Сеч на дървета в подножието на Бунарджика озадачи и ядоса пловдивчани. Те сигнализираха екипа на Plovdiv24.bg.



Според хората тези дървета не е трябвало да бъдат премахнати. Притесняват се, че може скоро да останат без зелени площи.



От пресцентъра на ОП "Градини и паркове" съобщиха следното:



“Извършва се санитарна сеч, при която се премахват болни и опасни дървета, които застрашават здравето и живота на хората. На мястото на всяко премахнато дърво ще бъде засадено ново."