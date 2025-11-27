© виж галерията Вчера Samsung отбеляза официалното откриване на своя най-нов обект в Plovdiv Plaza, разположен на партерното ниво на търговския център. Събитието привлече множество посетители, партньори и любители на технологиите, които първи станаха свидетели на най-новите продукти и иновации на световния бранд.



Откриването премина в модерна, динамична и технологично вдъхновена атмосфера, като гостите имаха възможност лично да изпробват водещите устройства на Samsung – актуалните смартфони Galaxy, смарт часовници, таблети, телевизори и разнообразие от умни домашни решения. Демонстрационните зони бяха специално подготвени, за да осигурят интерактивно изживяване и да покажат реалните предимства на продуктите в ежедневието.



"Откриването на този обект е важна крачка за нас, защото Пловдив е град с особена енергия и традиции, а хората тук ценят качеството и иновациите. Искаме да бъдем до нашите клиенти и да им предоставяме най-доброто от света на технологиите,“ споделиха представители на Samsung по време на събитието.



Гостите се включиха в специални демонстрации, продуктови презентации и томболи с награди, подготвени специално за откриването. Мнозина се възползваха от възможността да получат професионална консултация и да открият най-подходящите решения според своите нужди.



С откриването на новия обект в Plovdiv Plaza, Samsung укрепва присъствието си в региона и затвърждава позицията си като лидер в потребителските технологии. Магазинът вече посреща своите посетители на партерно ниво, като предлага богато портфолио от продукти, висококачествено обслужване и преживяване, вдъхновено от бъдещето.