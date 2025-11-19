Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – още една стъпка към бъдещето на технологиите

© Samsung официално отваря вратите на своя най-нов Samsung Store в Mall Plovdiv Plaza на 26.11.2025, разположен на партерно ниво – точно там, където новите идеи срещат любопитството на посетителите. Пространството е създадено така, че всеки гост да се потопи в света на иновациите още с първата стъпка в магазина.



Откриването на този магазин е естествено продължение на дългогодишната история на Samsung – история, започнала преди повече от осем десетилетия като малък търговски бизнес в Корея и превърнала се в глобална марка, символ на технологичен напредък, смелост и непрекъснато развитие. Днес Samsung продължава да гради бъдещето, като създава продукти, които променят ежедневието и задават стандартите в индустрията.



В новия Samsung Store посетителите ще открият най-новите смартфони и аксесоари на марката, ще могат да се консултират с обучени специалисти и да се докоснат до най-съвременните решения в екосистемата на Samsung. Магазинът е проектиран да предложи не просто продажба на продукти, а премиум преживяване – с дизайн, който вдъхновява, и атмосфера, която създава усещане за бъдеще, достъпно днес.



По повод откриването Samsung е подготвил специални предложения и изненади, които ще направят първото посещение още по-вълнуващо.