|Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – още една стъпка към бъдещето на технологиите
Откриването на този магазин е естествено продължение на дългогодишната история на Samsung – история, започнала преди повече от осем десетилетия като малък търговски бизнес в Корея и превърнала се в глобална марка, символ на технологичен напредък, смелост и непрекъснато развитие. Днес Samsung продължава да гради бъдещето, като създава продукти, които променят ежедневието и задават стандартите в индустрията.
В новия Samsung Store посетителите ще открият най-новите смартфони и аксесоари на марката, ще могат да се консултират с обучени специалисти и да се докоснат до най-съвременните решения в екосистемата на Samsung. Магазинът е проектиран да предложи не просто продажба на продукти, а премиум преживяване – с дизайн, който вдъхновява, и атмосфера, която създава усещане за бъдеще, достъпно днес.
По повод откриването Samsung е подготвил специални предложения и изненади, които ще направят първото посещение още по-вълнуващо.
