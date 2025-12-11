ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Самостоятелна изложба живопис на Иван Василев ще бъде открита в Пловдив
Изложбата, озаглавена "Пейзажи", представя над 30 картини, повечето от които са акварелни творби. Те са създавани през различни периоди в последните няколко години, а малка част от тях вече са участвали в други изложби. Тематично творбите се фокусират върху красотата на природата през различните сезони, архитектурата на старите сгради и животните, които се вписват органично в пейзажите.
Иван Василев е роден през 1941 г. в село Златовръх, област Пловдив. Завършил е Висшия инженерно-строителен институт със специалност "Архитектура". След 1966 г. работи като проектант в Смолян, като участва в проектирането на центъра на града. От 1983 г. живее и твори в Пловдив.
Художникът има няколко самостоятелни изложби в Пловдив, Смолян и Хасково, а от 2024 г. участва редовно в общите изложби на Дружеството на пловдивските художници. Основното вдъхновение на Иван Василев идва от природата и старинните сгради. Той използва предимно акварел, черен и цветен туш в своите творби.
Изложбата "Пейзажи" предоставя възможност на любителите на изобразителното изкуство да се потопят в богатия свят на природата и архитектурното наследство чрез деликатните и изразителни творби на художника.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски...
22:45 / 11.12.2025
Директорката на едно от най-престижните училища в Пловдив се пенс...
20:59 / 11.12.2025
8698 искат махане на мантинелите от Околовръстното
16:51 / 11.12.2025
Кметицата на Марково: Незабавно премахване на мантинелите
16:29 / 11.12.2025
АПИ предложи два варианта за Околовръстното на Пловдив, единият е...
16:19 / 11.12.2025
ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха...
13:59 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Въпреки всички правила на Холивуд, те са заедно 20 години
15:15 / 10.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS