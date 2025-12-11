Самостоятелна изложба живопис на Иван Василев ще бъде открита в Пловдив

© На 15 декември 2025 г. от 18:00 ч. в Културен център "Радио Пловдив" ще се открие самостоятелна изложба живопис на известния пловдивски художник Иван Василев.



Изложбата, озаглавена "Пейзажи", представя над 30 картини, повечето от които са акварелни творби. Те са създавани през различни периоди в последните няколко години, а малка част от тях вече са участвали в други изложби. Тематично творбите се фокусират върху красотата на природата през различните сезони, архитектурата на старите сгради и животните, които се вписват органично в пейзажите.



Иван Василев е роден през 1941 г. в село Златовръх, област Пловдив. Завършил е Висшия инженерно-строителен институт със специалност "Архитектура". След 1966 г. работи като проектант в Смолян, като участва в проектирането на центъра на града. От 1983 г. живее и твори в Пловдив.



Художникът има няколко самостоятелни изложби в Пловдив, Смолян и Хасково, а от 2024 г. участва редовно в общите изложби на Дружеството на пловдивските художници. Основното вдъхновение на Иван Василев идва от природата и старинните сгради. Той използва предимно акварел, черен и цветен туш в своите творби.



Изложбата "Пейзажи" предоставя възможност на любителите на изобразителното изкуство да се потопят в богатия свят на природата и архитектурното наследство чрез деликатните и изразителни творби на художника.