Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист

© Разследващи от РУ-Асеновград работят за изясняване на причините и обстоятелствата около пътно произшествие със загинал моторист. Сигналът за произшествието в района на пътя Асеновград – Пловдив, в района на км. 22, е получен около 21.15 ч. в неделя.



Според предварителните данни, при изпреварване моторист се е блъснал отзад в товарен автомобил, а след това и в мантинела. От екип на спешна помощ е констатирана смъртта на 29-годишния мъж, управлявал мотора.



Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Извършените пробите за наличие на алкохол и наркотици на водача на товарния автомобил са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.



