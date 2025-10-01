ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист
Според предварителните данни, при изпреварване моторист се е блъснал отзад в товарен автомобил, а след това и в мантинела. От екип на спешна помощ е констатирана смъртта на 29-годишния мъж, управлявал мотора.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Извършените пробите за наличие на алкохол и наркотици на водача на товарния автомобил са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
