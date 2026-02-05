Само 5 години за касапница с трима починали и един тежко ранен

© Пловдивският апелативен съд потвърди присъда от 5 години лишаване от свобода за В. Т., признат за виновен от Окръжен съд – Стара Загора за това, че на 1 април 2022г., край Чирпан, при управление на лек автомобил "Ауди A4“, по непредпазливост е причинил смъртта на трима души и средна телесна повреда на други две лица. Той е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.



Присъдата е обжалвана пред апелативния съд от защитника на подсъдимия и от частните обвинители.



Апелативният съд прецени, че жалбите са неоснователни. Пред окръжния съд делото е протекло със съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал фактите в обвинителния акт. Поради това наказанието му, което първоначално е определено на 7 години и 6 месеца е намалено с 1/3, съгласно задължителното изискване на закона в тези случаи. Така В.Т. ще следва да изтърпи ефективно 5 години лишаване от свобода.



На 1.04.2022г. подсъдимият В. Т. пътувал с аудито на баща си по пътя между град Чирпан и село Зетьово. На задната седалка се возела баба му. По същия път и в същата посока се движили пеша група от седем деца и младежи – на възраст от 12 до 19 години. В същото време в обратна посока със скорост от 95 км/ч, по низходящ наклон на пътя, се движел лек автомобил "Форд Фокус“, управляван от пострадалия Г. Д. На предната дясна седалка до него пътувала пострадалата Я. С. При забелязване на групата пешеходци подсъдимият В. Т. предприел маневра заобикаляне и автомобилът му навлязъл в насрещната пътна лента. Преди маневрата той не намалил скоростта от 108 км/ч, с която се движел. Настъпил сблъсък между двете коли. Водачът Г. Д. починал на място. Неговата спътница била тежко ранена и починала на 11.04.2022 г. След сблъсъка аудито ударило трима от пешеходците. Първите две момчета били тежко ранени, а 13-годишно момиче починало на място.



Съгласно заключението на химическите експертизи в кръвта на подсъдимия двамата водачи и пострадалото момиче не е установено наличие на алкохол.



Според заключението на тройната авто-техническа експертиза причините за настъпилата катастрофа от техническа гледна точка са несвоевременното възприемане на създалата се конкретна пътна обстановка от водача на аудито; несъобразената му скорост на движение; недостатъчно осигуреното странично разстояние при предприетата маневра заобикаляне между аудито и групата младежи; навлизане в лентата за насрещно движение при наличие на друг автомобил.



В решението си апелативните магистрати приемат, че правната квалификация на престъплението е правилно приета от окръжния съд, тъй като се основава на фактите по делото и за това отхвърля претендираното от защитата за промяна на квалификацията по-лек състав на закон и по-леко наказание. Окръжният съд в Стара Загора правилно е приел, че смъртта на тримата пострадали и средните телесни повреди на двете момчета са в пряка причинна връзка само с извършените от подсъдимия две нарушения на правилата за движение по пътищата.



При определяне на наказателната отговорност на подсъдимия В. Т. окръжният съд правилно е приел превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства. Подсъдимият е с чисто съдебно минало, на млада възраст е – бил е на 21 години към 01.04.2022г. Той е личност с ниска степен на обществена опасност и поради добрите му характеристични данни – същият е студент, работи. Непосредствено след инцидента е потърсил помощ, като се е обадил на тел.112, което обстоятелство също облекчава наказателната му отговорност. Правилно окръжният съд е определил наказание в размер на 7 години и 6 месеца, което след редукцията с 1/3 е намалено на 5 години лишаване от свобода.



Решението на Пловдивския апелативен съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.