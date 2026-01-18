ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|STEM центровете в пловдивско училище оживяват в научнопопулярен филм
Филмът представя STEM уроци, разработени с високотехнологичната техника, осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост. В него могат да се видят хуманоиден робот, който жестикулира, общува с учениците и подпомага учебния процес, дрон, роботизирана ръка, цифров микроскоп и метеорологична станция, използвани в двата специализирани кабинета – по природни науки и по математика, информатика и роботика, както и в шестте високотехнологични класни стаи.
Идеята на филма е не просто да представи новата база, а да покаже как технологиите се превръщат в естествена част от ученето – чрез практически задачи, експерименти, проектиране на решения и изследване на реални природни и социални явления. Акцентът е върху промяната в начина на мислене и върху активната роля на ученика в учебния процес.
Прожекцията е предназначена за родители, представители на училищното настоятелство, Обществения съвет и ученици, като целта е всички партньори в образователната среда да се запознаят с възможностите, които STEM обучението дава за развитие на ключови компетентности и умения за XXI век.
След официалното представяне филмът ще бъде използван и в часовете на класа във всички паралелки, както и в подготвителните групи, за да мотивира децата още от ранна възраст и да насърчи интереса им към науката, технологиите и иновациите.
"Иновацията има смисъл само тогава, когато работи в полза на ученика и развитието му като мислещ, уверен и подготвен човек", категорична е директорът на училището Златка Алдженаби.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
18:14 / 18.01.2026
Гребната база замръзна
14:42 / 18.01.2026
Две пловдивски фирми са сред най-големите строители на сгради в Б...
14:17 / 18.01.2026
Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пло...
13:21 / 18.01.2026
Пловдивчанин: Докога ще се допуска този хаос
12:42 / 18.01.2026
Общински съветници: Общият зелен облик на Пловдив остава отчайващ...
12:10 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS