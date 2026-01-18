STEM центровете в пловдивско училище оживяват в научнопопулярен филм

© На 13 февруари ще се състои официалното представяне на STEM зоните в елитното пловдивско училище ОУ "Кочо Честеменски". Събитието ще се реализира чрез прожекция на специално подготвен научнопопулярен филм, който по атрактивен и достъпен начин показва как високите технологии вече са част от ежедневието в класната стая.



Филмът представя STEM уроци, разработени с високотехнологичната техника, осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост. В него могат да се видят хуманоиден робот, който жестикулира, общува с учениците и подпомага учебния процес, дрон, роботизирана ръка, цифров микроскоп и метеорологична станция, използвани в двата специализирани кабинета – по природни науки и по математика, информатика и роботика, както и в шестте високотехнологични класни стаи.



Идеята на филма е не просто да представи новата база, а да покаже как технологиите се превръщат в естествена част от ученето – чрез практически задачи, експерименти, проектиране на решения и изследване на реални природни и социални явления. Акцентът е върху промяната в начина на мислене и върху активната роля на ученика в учебния процес.



Прожекцията е предназначена за родители, представители на училищното настоятелство, Обществения съвет и ученици, като целта е всички партньори в образователната среда да се запознаят с възможностите, които STEM обучението дава за развитие на ключови компетентности и умения за XXI век.



След официалното представяне филмът ще бъде използван и в часовете на класа във всички паралелки, както и в подготвителните групи, за да мотивира децата още от ранна възраст и да насърчи интереса им към науката, технологиите и иновациите.



"Иновацията има смисъл само тогава, когато работи в полза на ученика и развитието му като мислещ, уверен и подготвен човек", категорична е директорът на училището Златка Алдженаби.