С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници

© Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници на Гребния канал в Пловдив в събота. В отлично настроение, с усмивки и много любов над 70 души се включиха в събитието, организирано от фондация "Ела и ти".



Целта беше хора с увреждания да се насладят на движението в компанията на доброволци и любители. Всички те заедно изминаха общо десетки километри, като обиколиха гребния канал на колела - кой колкото пъти успя.



Минути преди началото музикантът със зрително нарушение Явор Ангелов поздрави присъстващите с вълнуващи изпълнения на флейта. Специални гости бяха световният шампион по лонгборд танци Павел Вълков, първият инфлуенсър на количка Стефан Виет и единственият незрящ планински ултрамаратонец и участник в колоездачни състезания Виктор Асенов.



"Велопоходът успя да събере всички заедно – с и без ограничения, в един истински фестивал на приятелството на колела. Участници пристигнаха от Миромир, Житница, Хисаря, Стара Загора, Ямбол, София и Пловдив – доказателство, че когато идеята е силна, тя събира хора отвсякъде. Отново минахме отвъд границите, разчупвахме стереотипи и градяхме мостове в едно заедно за хора с и без затруднения. Благодаря на всички. Радвам се, че за втора поре © дна година Le Tour du Canal: Велопоходът на толерантността беше в Пловдив", каза организаторът Гергана Дойчинова от "Ела и ти". Празникът се проведе с подкрепата на Агенцията за хората с увреждания.



Фондация "Ела и ти" организира много събития, насочени към хора с увреждания. В богатия списък влизат качвания на Мусала и Черни връх, три зимни планински качвания, плаване с драконови лодки, спускане над Фотински водопади, участие на три отбора с човек в количка в "Джамборе тепе", участие на четири отбора в състезанието по планинско бягане "По стъпките на Алеко с приятел" (за шеста поредна година) и други.