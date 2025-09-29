ЗАРЕЖДАНЕ...
|С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници
Целта беше хора с увреждания да се насладят на движението в компанията на доброволци и любители. Всички те заедно изминаха общо десетки километри, като обиколиха гребния канал на колела - кой колкото пъти успя.
Минути преди началото музикантът със зрително нарушение Явор Ангелов поздрави присъстващите с вълнуващи изпълнения на флейта. Специални гости бяха световният шампион по лонгборд танци Павел Вълков, първият инфлуенсър на количка Стефан Виет и единственият незрящ планински ултрамаратонец и участник в колоездачни състезания Виктор Асенов.
"Велопоходът успя да събере всички заедно – с и без ограничения, в един истински фестивал на приятелството на колела. Участници пристигнаха от Миромир, Житница, Хисаря, Стара Загора, Ямбол, София и Пловдив – доказателство, че когато идеята е силна, тя събира хора отвсякъде. Отново минахме отвъд границите, разчупвахме стереотипи и градяхме мостове в едно заедно за хора с и без затруднения. Благодаря на всички. Радвам се, че за втора поре
Фондация "Ела и ти" организира много събития, насочени към хора с увреждания. В богатия списък влизат качвания на Мусала и Черни връх, три зимни планински качвания, плаване с драконови лодки, спускане над Фотински водопади, участие на три отбора с човек в количка в "Джамборе тепе", участие на четири отбора в състезанието по планинско бягане "По стъпките на Алеко с приятел" (за шеста поредна година) и други.
