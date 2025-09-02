ЗАРЕЖДАНЕ...
|С удивителен концерт започна 21-ят Есенен салон на изкуствата в Пловдив
По-късно покрай кандидатстването на Пловдив за Европейска столица на културата - 2019, месецът прерасна в цели три и сега Есенният салон на изкуствата продължава до края на ноември. За да сме сигурни, че ще дадем много силна заявка, днес стартираме с един прекрасен проект "Музикария“ на един забележителен млад творец - Калоян Куманов.
Той ще ви разкаже малко по-късно, какво е "музикария“, а това, което искам да ви препоръчам на всички вас е - най-добрата реклама е от уста на уста! Кажете на вашите приятели, на хора от други градове, да посетят Пловдив по време на Есенния салон на изкуствата, да посетят първия български град - Европейска столица на културата, да посетят най-стария жив град в Европа, защото тук буквално на всеки ъгъл се случва нещо, което ще остави спомени на всички за цял живот. На добър част на "Музикария“! На добър част на Есенния салон на изкуствата Пловдив 2025!“.
С тези думи, заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов даде началото на 21-то издание на Есенния салон на изкуствата Пловдив 2025 от сцената на препълнения Античен театър. Най-големият културен формат под тепетата всяка година обединява в себе фестивали и отделни събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и други. Организира се от община Пловдив и многобройни партньори – културни институти, творчески гилдии, културни оператори, артисти и др., като официалното откриване е винаги с голям концерт на 1 септември.
Тази година Салонът стартира с концерта "Музикария“ – един уникален проект на виртуозния акордеонист Калоян Куманов, който събра на една сцена Гергана Стоянова - водещ и вокал; Симеон Владов - водещ и вокал; Камен Воденичаров – вокал; Мирослав Иванов – китара; Стоян Янкулов - Стунджи – барабани; Юлиан Янев – пиано; Радослав Славчев - Riverman – бас; Елена Сиракова – вокал; Две Наум - пиано и вокал; Александра Борисова и Пепи Миланов - пиано, вокал, китара; Момчил Караиванов – тенор и Калоян Куманов – акордеон. Заглавието на концерта е вдъхновено от текста на песен, изпълнявана от невероятната Александра Борисова, в която музикантите за които се разказва (свирещи и пеещи), са наречени "музикари“.
Програмата на концерта включваше колаборация от класика, рок-опера, български фолклор, фънк, поп музика, прогресив рок, нещо характерно за всеки проект на Калоян Куманов, който успява да съчетае разнообразни стилове и музика от различни епохи и да ги свърже със звука на акордеона по удивителен начин.
В едно от изпълненията, на сцената прозвуча и китарата на холивудската звезда – актьорът Кевин Костнър. Инструментът е закупен на търг от известната бизнес дама Елена Кристиано, собственик и управител на Christian of Roma Group, която също бе сред гостите на събитието. Концертът завърши с бурни аплодисменти, много снимки с артистите зад кулисите и празнично настроение.
Проектът "Музикария“ е финансиран от Община Пловдив и е част е от Културния календар на града - откриващо събитие на Есенен салон на изкуствата Пловдив 2025.
