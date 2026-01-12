ЗАРЕЖДАНЕ...
|С церемония в Пловдив СКСО започна подготовката за 2026 г.
В словото си командирът на СКСО, бригаден генерал Божидар Бойков, очерта основните събития и приоритети пред Специалните сили – предстоят международни и национални учения, както и редица съвместни подготовки.
Бяха наградени военнослужещи, отличили се с професионализъм и всеотдайност при изпълнението на задачите през изминалата година.
Молебен за успех и благополучие на личния състав отслужи ректорът на Православната духовна академия в Пловдив д-р Добромир Костов. Церемонията завърши с тържествен марш на формирования от СКСО.
