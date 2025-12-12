ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Радев с най-много служебни правителства
Автор: Диана Бикова 12:03
©
Президентът Румен Радев е назначавал най-много служебни правителства в двата си мандата, показва справка на Plovdiv24.bg

От 2017 г. досега оперативното ръководство на страната Радев е поверявал на седем служебни кабинета. Още първият мандат (22 януари 2017 – 22 януари 2022) Радев започва със служебен кабинет. Пет дни след встъпването на президента в длъжност служебен премиер става Огнян Герджиков (27.01.2017 - 4 май 2017). Следва редовен кабинет ("Борисов 3" 4 май 2017 - 12 май 2021), но не изкарва мандата си докрай. 

Кабинетът е поверен на служебния премиер Стефан Янев, който всъщност има два последователни мандата - от 12 май 2021 до 16 септември 2021 и после от 16 септември 2021 до 13 декември 2021. Избрано е редовното правителство на Кирил Петков, но то остава по-малко от година - от 13 декември 2021 до 2 август 2022. 

Тогава начело на държавата е назначен Гълъб Донев. Той управлява почти цяла година - 308 дни, в два последователни мандата от 2 август 2022 до 3 февруари 2023 и от 3 февруари 2023 до 6 юни 2023. Гълъб Донев е служебен премиер в  края на първия мандат на Румен Радев и началото на втория президентски мандат на 22 януари 2022 г.

На 6 юни 2023, след договорка между двете най-големи партии - ГЕРБ и ПП-ДБ, в длъжност встъпва редовния кабинет на Николай Денков - Мария Габриел. Това правителство остава 308 дни, точно колкото двата последователни мандата на служебния премиер Гълъб Донев. Разпада се заради неслучилата рокада на премиерите на двете политически сили.

282 дни или също в два последователни мандата (9 април 2024 - 27 август 2024 и 27 август 2024 - 16 януари 2025), ръководи служебният премиер Димитър Главчев. След предсрочните избори се формира редовния кабинет на Росен Желязков, но той управлява по-малко от една година - от 16 януари 2025 до 11 декември 2025. 

До края на втория президентски мандат има още почти цяла година. Проучвайки хронологията на управление, има основания да се предполага, че президентът Радев може да назначи не едно, а две служебни правителства. Това не е добре за силно разклатеното политическо здраве в страната.

Другият дълголетен президент - Георги Първанов, който също изкара два мандата (22 януари 2002 – 22 януари 2012) е назначавал само двама служебни премиери. Това са Марин Райков (13 март 2013 - 29 май 2013) и Георги Близнашки (6 август 2014 - 7 ноември 2014).


Който има разсъдък, този факт трябва да му казва всичко! Този факт казва кой е източникът и производителят на хаос в държавата ни! Но само който има разсъдък ще разбере, както казах...
