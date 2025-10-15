ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Радев от Пловдив: Това е евтин политически театър
Автор: Диана Бикова 17:17Коментари (0)318
©
виж галерията
Президентът Румен Радев отказа да коментира в Пловдив последния скандал в държавата, предават репортери на Plovdiv24.bg.

"Честит празник. Нямам днес никакво намерение да развалям празника на пловдивския Медицински университет с този евтин политически театър. Заповядайте утре сутринта, ще коментирам всичко. Благодаря" - каза кратко и съдържателно президентът.

Държавният глава е в Пловдив за официалното честване на 80-тата годишнина на Медицинския университет. Той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище.

Преди церемонията президентът разгледа изложението на иновациите, представено от всички факултети и звена на Медицинския университет във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология.








