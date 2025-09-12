ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родители от "Столипиново": Децата ни трябва да учат, но училищата в квартала не са достатъчно добри
Обиколката започна от ул. "Шумен“, където живеят около 2000 души при неблагоприятни битови условия. След това имаше срещи с живеещи на ул. "Сокол“ и в района на Общинския пазар.
"Разговарях с много семейства, за да разбера дали има причини децата им да не посещават училище. Радвам се, че почти всички споделиха, че искат техните деца да учат, защото само така могат да се справят с живота по-добре от тях“, коментира областният управител.
По думите ѝ, родителите в квартала са убедени в необходимостта от образование, но някои от тях споделят, че училищата в района не винаги отговарят напълно на очакванията им.
Проф. Янчева се срещна и с представители на фондация "Хаир“, която работи с местната общност на доброволни начела и е част от консорциума "Ромски граждански мониторинг“ – проект на Европейската комисия за наблюдение на интеграционните политики. Те споделиха, че всички родители в квартала разбират, че успехът в училище минава през доброто овладяване на български език – особено за децата, за които той не е роден. Както е известно, повечето деца в училищата от квартала говорят основно турски или ромски.
Доброволците посочиха, че е необходимо подобряване на качеството на преподаване в сегрегираните училища, промяна в ежедневието на хората, узаконяване на жилищата и повишаване на здравната култура.
Към дискусията се присъедини и д-р Асен Колев, експерт по проблемите на малцинствата и член на Националния съвет по етническите въпроси към Министерски съвет.
"Ангажираме се да помогнем първо при работата със семействата на първокласниците, които не са обхванати от системата, а след това и с родителите на учениците, които не се връщат в училище след седми клас. Ако семействата не пускат децата си на училище поради бедност или безработица, трябва да се работи успоредно със социалните служби и да се търсят реални решения“, коментира д-р Колев.
"Образованието е най-силният инструмент за промяна. Всяко дете заслужава шанс да учи, да се развива и да мечтае. Нашата задача е да направим този шанс реалност – независимо от квартала, произхода или социалния статус“, заяви проф. Янчева в разговорите си с жители.
Обиколката в "Столипиново“ е част от поредицата от срещи в общините, свързани с прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
