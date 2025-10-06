Родената в Пловдив Донка Ангъчева получи едно от най-високите държавни отличия на Австрия

© Родената в Пловдив пианистка Донка Ангъчева бе удостоена със Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия – едно от най-високите държавни отличия на страната. Наградата ѝ бе връчена от името на президента Александър Ван дер Белен, съобщиха от екипа на артистката.



До този момент само шестима българи са били отличавани с това признание, а Ангъчева е първият български артист, получил Златния почетен знак.



"Това подчертава голямата ѝ роля в културния живот на Австрия и България“, заяви Илиана Бойчева – неин мениджър за България.



Отличието идва в разгара на активен концертен период за пианистката. В момента тя изнася концерти в Австрия, а в началото на 2026 г. предстои голямо участие в София. През март ѝ предстои концерт в престижната зала "Мюзикферайн“ във Виена под егидата на Международното Шопен дружество, чийто вицепрезидент е Ангъчева. Очаква се в края на годината тя да бъде избрана и за президент на организацията.



Освен активната си концертна дейност, Донка Ангъчева е артистичен директор на обновения театър във Винер Нойщадт (Stadttheater Wiener Neustadt). Тя подготвя и третото издание на "Гала на българската култура и музика“ – най-голямото българско културно събитие във Виена, което тази година ще се състои в зала "Винер Концертхаус“. И на Шопен галата, и на българската гала пианистката е артистичен директор и основен организатор чрез своята инициатива "Изкуството продължава да живее“ ("Die Kunst lebt weiter“).



"В несигурни времена като днешните силата на изкуството и магията на музиката ни напомнят колко ценен е животът и колко красив може да бъде. Това е причината да създам моята инициатива – за да покажа незаменимото значение на културата дори в най-трудните моменти“, сподели Ангъчева след церемонията.



Програмата по връчването на отличието включваше изпълнения на виолончелистката Теодора Митева, мецосопраното Зориана Кушплер и пианиста проф. Едуард Кутровац. Тържествена реч произнесе цигуларката Лидия Байч, която изтъкна таланта, емпатията и човечността на Ангъчева.



Сред гостите на церемонията бяха посланикът на България в Австрия Десислава Найденова-Господинова, тенорът Андреас Шагер (Wiener Staatsoper), Теодор Канитцер – президент на Международното Шопен дружество, както и редица видни личности от артистичните, дипломатическите и културните среди в Австрия и Европа.



Златният почетен знак за заслуги към Република Австрия утвърждава Донка Ангъчева като един от най-значимите културни посланици на България и като артист с принос от международно значение.