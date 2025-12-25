ИЗПРАТИ НОВИНА
Ремонтите и дъжда в Пловдив отново превърнаха улиците в "Южен" в реки
Автор: Силвия Станева 15:55
© Фейсбук
Докато по-голямата част от Пловдив се радва на коледен уют, жителите на район "Южен“, отново са изправени пред познатото предизвикателство – наводнени улици, пропаднали шахти и ремонти. Обилните валежи от последните дни превърнаха ключови пътни артерии в реки, напомняйки за критичната ситуация от октомври тази година. 

Най-тежко е положението в района около бул."Александър Стамболийски“ и пресичащите го улици "Македония“ и "Петър Стоев“. Въпреки че бяха монтирани допълнителни 4 мощни помпи на Южния обходен колектор, те не успяха да поемат голямото количество вода.

В социалната мрежа има много снимки на наводнените улици, а коментарите са стотици. Един коментар обаче се открояваше:

"Пловдивчани сме щастливи! Всички улици преливат, градски транспорт няма. Какво друго ни остава, освен да вървим по вода. А поверието казва, че да ходиш по вода е щастие! Не знам да има по-воден град в България! И другото поверие важи, че "по-вода ходим, а жадни стоим", свързано с постоянните аварии, строежи и ремонти, чешмите ни са сухи. Понякога за ден, понякога през ден, за уикенд, а понякога и за повече. Иначе сме втория по големина град, столица на културата, град от римско време... Честно да ви кажа, Пловдив все повече ми прилича на бутафорен град. Прекрасен за снимки, но ужасен за живеене."


24.12.2025 Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив
23.12.2025 Заради очакваните валежи: Монтираха още 4 помпи на Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски"
20.12.2025 Общината играе медиатор за Южния обходен колектор
20.12.2025 Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална"
15.10.2025 Костадин Димитров предупреди за задаващ се нов проблем
09.10.2025 Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025
Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван
20:00 / 24.12.2025
Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник...
19:30 / 24.12.2025

