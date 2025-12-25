© Фейсбук виж галерията Докато по-голямата част от Пловдив се радва на коледен уют, жителите на район "Южен“, отново са изправени пред познатото предизвикателство – наводнени улици, пропаднали шахти и ремонти. Обилните валежи от последните дни превърнаха ключови пътни артерии в реки, напомняйки за критичната ситуация от октомври тази година.



Най-тежко е положението в района около бул."Александър Стамболийски“ и пресичащите го улици "Македония“ и "Петър Стоев“. Въпреки че бяха монтирани допълнителни 4 мощни помпи на Южния обходен колектор, те не успяха да поемат голямото количество вода.



В социалната мрежа има много снимки на наводнените улици, а коментарите са стотици. Един коментар обаче се открояваше:



"Пловдивчани сме щастливи! Всички улици преливат, градски транспорт няма. Какво друго ни остава, освен да вървим по вода. А поверието казва, че да ходиш по вода е щастие! Не знам да има по-воден град в България! И другото поверие важи, че "по-вода ходим, а жадни стоим", свързано с постоянните аварии, строежи и ремонти, чешмите ни са сухи. Понякога за ден, понякога през ден, за уикенд, а понякога и за повече. Иначе сме втория по големина град, столица на културата, град от римско време... Честно да ви кажа, Пловдив все повече ми прилича на бутафорен град. Прекрасен за снимки, но ужасен за живеене."