Рекордно възрастен шофьор блъсна с мерцедеса си млада жена на пешеходна пътека в Пловдив

© 35-годишна жена е в болница, след като бе блъсната на пешеходна пътека на бул. "Васил Левски“ вчера в Пловдив, съобщават от полицията в града под тепетата.



Произшествието настъпило към 13,00 часа, когато предимството на пешеходката било отнето от лек автомобил "Мерцедес“, управляван от мъж на 85 години.



Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.



Работата по образуваното досъдебно производство продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата“.