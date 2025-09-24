ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Рекордно възрастен шофьор блъсна с мерцедеса си млада жена на пешеходна пътека в Пловдив
Произшествието настъпило към 13,00 часа, когато предимството на пешеходката било отнето от лек автомобил "Мерцедес“, управляван от мъж на 85 години.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.
Работата по образуваното досъдебно производство продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ПП-ДБ: Неприемливо е деца да учат в подблокови пространства
08:51 / 24.09.2025
Започна най-мащабният проект по дигитализация в историята на Плов...
08:36 / 24.09.2025
Нощ на литературата в парк "Каменица" в Пловдив
07:00 / 24.09.2025
Днес в Пловдив откриват 79-ия международен технически панаир
06:40 / 24.09.2025
Пловдив раздава пари за бъдещи млади предприемачи
19:32 / 23.09.2025
С телефонно обаждане пловдивчани изхвърлят стари мебели и уреди
19:27 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS