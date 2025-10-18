ИЗПРАТИ НОВИНА
Рекорден брой кандидати за военнослужещи
Автор: Диана Бикова 21:14
©
виж галерията
Специално подбрани и специално подготвени хора, които изпълняват оперативни и стратегически задачи - това са силите за специални операции. Част от мистиката, от чара на специалните сили, е, че има нещо скрито, което те правят и малко хора знаят за него. Така командирът на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) бригаден генерал Божидар Бойков описва служещите във военното формирование, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Българската армия не може без специални сили. "Никой в света все още не си е позволил да се лиши от парашутния способ за инфилтриране на неговите сили. Ако наблюдаваме в момента войната в Украйна и има много гласове, че този способ е неприложим. Напротив, войната в Украйна ще свърши по един или друг начин и това, което ни чака най-вероятно, този способ ще се окаже много приложим. Затова нашите партньори по цял свят го практикуват и надграждат. Не виждам никакъв повод и причина ние да не го правим" - коментира генералът.

Новото във военното изкуство са технологиите, които пораждат и нови изисквания.  Досега основното изискване е било служителите да могат да стрелят, да са физически здрави, да работят с всички типове комуникационни средства. Вече се изисква да работят с безпилотни системи, да са дигитално грамотни.

"Технологията е предимство и, ако ние не се възползваме от него, няма да сме актуални. Затова имаме много нови изисквания, което се отразява на подготовката ни и ние го правим всеки ден" - каза Бойков.

Има голям интерес към армията, въпреки недокомплекта във всички формирования. На обявения в момента конкурс за набиране на военнослужещи има рекордно много кандидати.

Командирът на СКСО предупреждава, че военните парашутисти минават през тежка подготовка, риск, но и много приключения. "Не всеки може да се похвали с това, че може буквално да лети като птица в небето. Чувството за свобода, което имаш във въздуха, чувството за приключения, за риск също е част от работата, което се надяваме да привлича към нас" - сподели бриг. ген. Бойков.

Подробности гледайте в прикаченото видео!








