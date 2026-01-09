ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разкриха джебчия, задигнал портмоне и електронен ваучер в Пловдив
Според събраните до момента доказателства, на 29 декември миналата година мъжът успял да открадне дамско портмоне в района на бул. "Пещерско шосе“. В него имало около 90 лева, банкова карта и електронен ваучер за храна на стойност над 800 лева.
При залавянето си извършителят направил самопризнания. Документите по досъдебното производство продължават.
