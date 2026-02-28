Тони Стойчева се направи организирано почистване на гористата територия зад Братската могила. Дейностите бяха извършени от служители на общинските предприятия ОП "Градини и паркове" и ОП "Чистота". В резултат на акцията бяха събрани значителни количества отпадъци.
Ресорният заместник-кмет по екология Елена Георгиева извърши обход на района, при който бяха установени нерегламентирани замърсявания около контейнерите и изхвърляне на отпадъци извън съдовете за смет.
С настъпването на пролетния сезон започват и активните ремонтни дейности. В тази връзка се напомня на гражданите да спазват установения ред за изхвърляне на различните видове отпадъци:
- Хартия, пластмаса, стъкло, метални опаковки, текстил и обувки – в съдовете за разделно събиране;
- На площадката на ОП "Чистота" (ул. "Даме Груев" 64А) се приемат: излезли от употреба гуми (до 4 броя), едрогабаритни отпадъци (стари мебели и електроуреди), както и опасни отпадъци;
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събира безплатно от мобилен екип след заявка на тел. 0800 14 100;
- Строителните отпадъци следва да се събират в специализирани контейнери тип "лодка", които се наемат срещу заплащане.
Екипът на Тони Стойчева ще продължи усилията си за подобряване на чистотата в района чрез регулярни проверки, провеждане на акции за почистване и информационни кампании.
