Проблемите с водопроводната мрежа са в целия град. Стара е и затова често стават аварии. Общината трябва да помисли за поетапната подмяна на тръбите. Това коментира за Plovdiv24.bg кметът на район "Тракия" Георги Гатев по повод намаленото водоподаване в следствие на голямата авария на захранващ водопровод с диаметър Ф630.
И днес налягането е доста по-ниско от стандартното, по високите етажи водата е достатъчна за плискане на две шепи вода на лицето, но не и за душ.
"Отстраняването на аварията отне на ВиК два дни и водата дойде чак в събота вечерта. Аз живея на 8-ия етаж, тече, но налягането е слабо" - обясни Гатев. Районният кмет предупреждава, че проблемът предстои и ако общината не предприеме мерки, ще се задълбочи още повече. Според него проблемът не е само заради новото строителство, а в амортизираните етернитови водопроводи, които трябва да се сменят, за да не стават аварии.
Гатев заяви, че никой не го е посрещнал тази сутрин на идване на работа в 8 ч. сутринта. Припомняме, че тракийци отправиха закани във фейсбук, че ще протестират пред кметството и ще му зададат няколко въпроса относно безводието в квартала.
"Не съм разбрал за протест. Вратата ми е отворена за всички - да заповядат, ще разговарям с всеки" - каза той.
Даскала1
преди 6 мин.
Престъпниците от ВиК Пловдив са за трепане! Искат пари, а не правят нищо, Общината да им помагала. Доживотна и повечче да не ги видим!
otKi4uka
преди 2 ч. и 23 мин.
Ако тази година, някъде в България има "криза" за вода, то властта трябва да бъде провесена на уличните лампи! След като гражданите си плащаме сметките, то е редно и властта да си плати нейната!
един тракиец
преди 2 ч. и 36 мин.
Гоше, вие една тръба за обратна вода не може да сложите в Кючука. Представям си ако пробвате с правата вода в Тракия.
