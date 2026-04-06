Проблемите с водопроводната мрежа са в целия град. Стара е и затова често стават аварии. Общината трябва да помисли за поетапната подмяна на тръбите. Това коментира за Plovdiv24.bg кметът на район "Тракия" Георги Гатев по повод намаленото водоподаване в следствие на голямата авария на захранващ водопровод с диаметър Ф630.

И днес налягането е доста по-ниско от стандартното, по високите етажи водата е достатъчна за плискане на две шепи вода на лицето, но не и за душ.

"Отстраняването на аварията отне на ВиК два дни и водата дойде чак в събота вечерта. Аз живея на 8-ия етаж, тече, но налягането е слабо" - обясни Гатев. Районният кмет предупреждава, че проблемът предстои и ако общината не предприеме мерки, ще се задълбочи още повече. Според него проблемът не е само заради новото строителство, а в амортизираните етернитови водопроводи, които трябва да се сменят, за да не стават аварии.

Гатев заяви, че никой не го е посрещнал тази сутрин на идване на работа в 8 ч. сутринта. Припомняме, че тракийци отправиха закани във фейсбук, че ще протестират пред кметството и ще му зададат няколко въпроса относно безводието в квартала.

"Не съм разбрал за протест. Вратата ми е отворена за всички - да заповядат, ще разговарям с всеки" - каза той.