Район "Южен" организира акция по безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Инициативата се провежда съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив.



Акцията "Бъди силен, дари кръв!" ще се проведе на 8 октомври между 9:00 и 13:00 часа в сградата на районното кметство. "Няма по-велико дело от това да се помогне на човек в нужда. Нека всеки, който може и има желание, да се включи в тази благородна инициатива и да дари кръв", призова кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.