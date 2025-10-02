ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Южен" организира акция по безвъзмездно и доброволно кръводаряване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:50
Район "Южен" организира акция по безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Инициативата се провежда съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив.

Акцията "Бъди силен, дари кръв!" ще се проведе на 8 октомври между 9:00 и 13:00 часа в сградата на районното кметство. "Няма по-велико дело от това да се помогне на човек в нужда. Нека всеки, който може и има желание, да се включи в тази благородна инициатива и да дари кръв", призова кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.







Все още няма коментари към статията.

