ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Район "Южен" организира акция по безвъзмездно и доброволно кръводаряване
Акцията "Бъди силен, дари кръв!" ще се проведе на 8 октомври между 9:00 и 13:00 часа в сградата на районното кметство. "Няма по-велико дело от това да се помогне на човек в нужда. Нека всеки, който може и има желание, да се включи в тази благородна инициатива и да дари кръв", призова кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Автомобили започнаха да аварират в Пловдив, усеща се и неприятна ...
17:32 / 02.10.2025
По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма д...
17:18 / 02.10.2025
Кръстовище в Пловдив е под вода
17:11 / 02.10.2025
Възрастна пловдивчанка хвърли през терасата 4000 лева, мъж е арес...
17:10 / 02.10.2025
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS