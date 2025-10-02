© Фейсбук Продължаващият обилен дъжд в Пловдив създаде много неприятности в целия град, но положението в район "Южен" излезе извън границите на нормалното. По-рано съобщихме, че кръстовището между булевард "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в "Южен" е под вода.



Причината за наводненията в района е решение, взето по време на мандата на Здравко Димитров като кмет на Пловдив. По време на управлението на г-н Димитров е решено Южния обходен колектор да се изгражда от заустването в Пречиствателната станция в посока към "Модър-Царевец", научи Plovdiv24.bg от свои източници. Целта е била по-бързо да се пусне "Модър-Царевец". Там колекторът към момента технологично е затапен и чрез помпени агрегати се прехвърлят отпадните води в съществуващия канализационен колектор по бул."Кукленско шосе" и това е причината целият район да е под вода.



