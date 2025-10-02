ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Район "Южен" е под вода заради решение на Общината от времето на Здравко Димитров
Причината за наводненията в района е решение, взето по време на мандата на Здравко Димитров като кмет на Пловдив. По време на управлението на г-н Димитров е решено Южния обходен колектор да се изгражда от заустването в Пречиствателната станция в посока към "Модър-Царевец", научи Plovdiv24.bg от свои източници. Целта е била по-бързо да се пусне "Модър-Царевец". Там колекторът към момента технологично е затапен и чрез помпени агрегати се прехвърлят отпадните води в съществуващия канализационен колектор по бул."Кукленско шосе" и това е причината целият район да е под вода.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 237
|предишна страница [ 1/40 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Автомобили започнаха да аварират в Пловдив, усеща се и неприятна ...
17:32 / 02.10.2025
По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма д...
17:18 / 02.10.2025
Кръстовище в Пловдив е под вода
17:11 / 02.10.2025
Възрастна пловдивчанка хвърли през терасата 4000 лева, мъж е арес...
17:10 / 02.10.2025
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS