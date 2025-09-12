© Район "Северен“ традиционно се включва в Европейската седмица на мобилността 2025!



14 – 22 септември



Мото: "Комбинирай и се движи“



През тази седмица Район "Северен“ организира разнообразни инициативи, насочени към:



-насърчаване на чист, умен и достъпен транспорт



-здравословен и активен начин на живот



-създаване на по-приятна и безопасна градска среда



Събития, организирани от Района:



-Конкурс за рисунка "Град без коли – чист и красив“



-Конкурс за рисунка на асфалт – 17 и 18 септември, парк "Рибница“, 10:00 ч.



-Открит урок, ролеви игри и състезания съвместно с общинска полиция и 3 РПУ – 23 септември, 10:00 ч., парк "Светофарите“, тема: "Движим се безопасно“



Всички образователни институции се включват активно със спортни игри, лекоатлетически крос, демонстрации с велосипеди, ролери и кънки, викторини, работилници за екологично придвижване и др.