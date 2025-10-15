ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радио "Книгоманче" за приказки в You Tube тръгва от Пловдив
Петте тематични илюстрации са дело на художничката Теодора Йорданова, която създава забавни и многоцветни авторски изображения, зад които звучат фолклорни, морски, вълшебни, съвременни и приказки за животни.
Сдружение "Писалка и перо" осъществява проекта в партньорство с Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, творческия екип на "Литературно соаре" и "СОНИК СТАРТ – Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Пловдив", които се включват в подбора на текстовете и са първите потребители на радиото.
Приказките достигат най-бързо до съзнанието на слушателя при прочитане на глас с правилно поставяне на ударенията върху най-важните думи, а вибрациите и нюансите в силата на произнасяне също допринасят за неговото по-добро възприятие. Доказано е научно, че четенето на глас успокоява нервната система и на читателя, и на слушателя. Способства за обогатяване на речта и себеизразяването, усилва вярата в собствените способности. Слушането на истории развива умението за изслушване на другата страна, приканва най-малките слушатели сами да започнат да четат на глас и да развият игрови и артистични умения, да съпреживяват с героите и да развият своята морална и емоционална интелигентност. Мелодиката на приятното четене на глас има терапевтичен ефект върху всички възрасти и спомага за успокоение на хора с деменция и психически проблеми, като ги успокоява и им вдъхва кураж и самочувствие за справяне в различни ситуации.
"Искаме да върнем най-младите към книгата и да ги подтикнем и те да четат на глас, да им разкрием богатството от библиотечни документи от фонда на втората по големина библиотека в България. Доказано е, че самият акт на четене на глас, съчетание от лексикални смислови изрази и музикалност на гласа, влияе на менталното и емоционално здраве, намалява стреса, създава атмосфера на магичност и уют", споделят изпълнителите на проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив, програма "Култура", Компонент 3 "Гражданска активност".
