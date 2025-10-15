ИЗПРАТИ НОВИНА
Радио "Книгоманче" за приказки в You Tube тръгва от Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00 / 15.10.2025
©
Пловдивчанки от няколко организации се обединиха и стартираха радио "Книгоманче" в канала на You Tube. Там вече вече могат да се слушат предварително записани актьорски четения на приказки от фонда на Детски отдел към Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив. Водеща организация е сдружение "Писалка и перо", а идеята е на актрисите от пловдивския формат актьорско четене пред публика "Литературно соаре". Основната цел на "Книгоманче" е презентиране на разнообразието от детска литература към библиотеката чрез увлекателно прочетени приказки и други художествени текстове и предоставяне на възможността деца, младежи и хора от всички възрасти да могат да ги слушат по всяко време и то напълно безплатно.

Петте тематични илюстрации са дело на художничката Теодора Йорданова, която създава забавни и многоцветни авторски изображения, зад които звучат фолклорни, морски, вълшебни, съвременни и приказки за животни.

Сдружение "Писалка и перо" осъществява проекта в партньорство с Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, творческия екип  на "Литературно соаре" и "СОНИК СТАРТ – Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Пловдив", които се включват в подбора на текстовете и са първите потребители на радиото.

Приказките достигат най-бързо до съзнанието на слушателя при прочитане на глас с правилно поставяне на ударенията върху най-важните думи, а вибрациите и нюансите в силата на произнасяне също допринасят за неговото по-добро възприятие. Доказано е научно, че четенето на глас успокоява нервната система и на читателя, и на слушателя. Способства за обогатяване на речта и себеизразяването, усилва вярата в собствените способности. Слушането на истории развива умението за изслушване на другата страна, приканва най-малките слушатели сами да започнат да четат на глас и да развият игрови и артистични умения, да съпреживяват с героите и да развият своята морална и емоционална интелигентност. Мелодиката на приятното четене на глас има терапевтичен ефект върху всички възрасти и спомага за успокоение на хора с деменция и психически проблеми, като ги успокоява и им вдъхва кураж и самочувствие за справяне в различни ситуации.

"Искаме да върнем най-младите към книгата и да ги подтикнем и те да четат на глас, да им разкрием богатството от библиотечни документи от фонда на втората по големина библиотека в България. Доказано е, че самият акт на четене на глас, съчетание от лексикални смислови изрази и музикалност на гласа, влияе на менталното и емоционално здраве, намалява стреса, създава атмосфера на магичност и уют", споделят изпълнителите на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив, програма "Култура", Компонент 3 "Гражданска активност".







