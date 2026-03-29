Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:46 / 29.03.2026

Регионалният етнографски музей в Пловдив бе избран за "Музей на годината“ за 2025 г. Отличието е присъдено за новата постоянна експозиция "Светът на ютията“, разположена в къща "Невена Атанасова“ в Стария град. Това е единственият на Балканите музей, посветен изцяло на ютията.



"Темата не е проучвана до момента в страната и е без аналог. Това наложи огромен труд и задълбочено експертно проучване, което осъществихме с професионалистите от музея. В открития фонд на новата ни експозиция влизат над 1200 уникални експоната, дарени ни от покойния Димитър Добрев. Обичаният художник посвети 40 години от живота си на това да колекционира ютии от близо и далеч. Приживе мечтата му бе неговият Пловдив да има такъв музей. Щастливи сме, че нашият екип успя да я осъществи“, коментира директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.



Наградите "Наследство“ се присъждат ежегодно от Сдружение "Български музеи“. За 2025 г. в номинациите са участвали 16 културни институции, включително пет национални музея. "Кандидатурите за наградите за 2025 г. са най-многобройните досега и отразяват активното участие на музейния сектор в опазването и популяризирането на културното наследство на страната ни“, посочват от организацията.



Журито, включващо изтъкнати учени и специалисти, е единодушно, че проектът "Светът на ютията“ се отличава с ясна кураторска концепция, добре структурирано съдържание, иновативен експозиционен дизайн и мултидисциплинарен подход. Включени са експерти от различни изследователски области, художници и дизайнери. Особено впечатление правят графичните и дигитални елементи, сценографските решения и образователно-интерактивните методи.



"Постоянната експозиция е отличителен пример за модерно музейно мислене, което превръща музейния предмет в средство за разказване на по-широки културни, технологични и социални истории. Тя утвърждава РЕМ – Пловдив като активно културно пространство, което съчетава съхраняването на наследството с неговото съвременно интерпретиране и социализиране“, отбелязват от Сдружение "Български музеи“.



В други категории за 2025 г. наградата за "Образователна инициатива“ е за Природонаучен музей – Черни Осъм, а Историческият музей в Дряново е отличен за събития и работа с публики.