|Първото бебе в Пловдив за 2026 г. е момиче
Припомняме, че момче е първото дете, което се роди през 2026 г. в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив. Бебето е дошло на бял свят вчера в 10:10 ч. Детето е недоносено, с тегло 1 килограм и 450 грама, родено е преждевременно и веднага е преведено в отделението по Неонатология на здравното заведение, където медиците полагат интензивни грижи за него, както и за майка му.
Последното раждане в УМБАЛ-Пловдив за миналата година е било на 31 декември. Тогава на бял свят в 17:09 ч. е дошло момиченце с тегло 2460 грама. Неговото семейство е от село Калековец.
