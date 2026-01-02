ИЗПРАТИ НОВИНА
Първото бебе в Пловдив за 2026 г. е момиче
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (0)1467
© УСБАЛАГ "Селена“
Първото бебенце в Пловдив за 2026 г. е момиченце, родено на 1 януари в 6:05 ч. по нормален път в частната Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология (УСБАЛАГ) "Селена“. Детето е с тегло 2650 г и ръст 48 см, съобщават от лечебното заведение.

Припомняме, че момче е първото дете, което се роди през 2026 г. в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив. Бебето е дошло на бял свят вчера в 10:10 ч. Детето е недоносено, с тегло 1 килограм и 450 грама, родено е преждевременно и веднага е преведено в отделението по Неонатология на здравното заведение, където медиците полагат интензивни грижи за него, както и за майка му.

Последното раждане в УМБАЛ-Пловдив за миналата година е било на 31 декември. Тогава на бял свят в 17:09 ч. е дошло момиченце с тегло 2460 грама. Неговото семейство е от село Калековец.







