ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Лекари се борят за живота на първото бебе за 2026 в "УМБАЛ-Пловдив"
Родено е преждевременно и веднага е преведено в отделението по Неонатология на здравното заведение, където медиците полагат интензивни грижи за него, както и за майка му.
Последното раждане в "УМБАЛ-Пловдив" за миналата година е било на 31 декември. Тогава е на бял свят в 17,09 часа е дошло момиченце с тегло 2 килограма и 460 грама. Неговото семейство е от село Калековец.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Продължават да издзват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026
Атанас Кунчев, кмет на "Южен": Предстои пълна реконструкция на дв...
15:15 / 01.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Обратното броене за старите трошки в центъра на Пловдив започна
10:27 / 01.01.2026
Пловдивската пожарна: Беше живот срещу живот
10:07 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS