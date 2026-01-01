ИЗПРАТИ НОВИНА
Лекари се борят за живота на първото бебе за 2026 в "УМБАЛ-Пловдив"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:29
©
Момче е първото дете, които се роди през 2026 година в "УМБАЛ-Пловдив", съобщиха от здравното заведение. То е дошло на бял свят днес в 10,10 часа. Детето е недоносено, с тегло 1 килограм и 450 грама.

Родено е преждевременно и веднага е преведено в отделението по Неонатология на здравното заведение, където медиците полагат интензивни грижи за него, както и за майка му.

Последното раждане в "УМБАЛ-Пловдив" за миналата година е било на 31 декември. Тогава е на бял свят  в 17,09 часа е дошло момиченце с тегло 2 килограма и 460 грама. Неговото семейство е от село Калековец.







