© Пътнически влак блъсна човек на прелеза при кръстовището на бул. "Копривщица" и "Пещерско шосе", научи Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал малко след 16,00 часа. Не е ясно какво е състоянието на ударения човек.



На мястото има екипи на Бърза помощ и полицията. Районът е отцепен. Влакът престоява в междугарието до приключване на огледа.



Другите два прелеза - с бул. "Свобода" и бул. "Шести септември" са с вдигнати бариери и са отворени за движение на автомобили.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.