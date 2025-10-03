ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Инцидентът е станал малко след 16,00 часа. Не е ясно какво е състоянието на ударения човек.
На мястото има екипи на Бърза помощ и полицията. Районът е отцепен. Влакът престоява в междугарието до приключване на огледа.
Другите два прелеза - с бул. "Свобода" и бул. "Шести септември" са с вдигнати бариери и са отворени за движение на автомобили.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Възстановиха движението по проблемния участък в "Южен"
16:05 / 03.10.2025
Общински служителки отводняват подлез в Пловдив с метли
14:05 / 03.10.2025
Пожар гори край Пловдив
13:31 / 03.10.2025
Бащата на Сияна: Семейството на Марти и Христина пострада отново
12:00 / 03.10.2025
Според община Пловдив ситуацията се нормализира
11:13 / 03.10.2025
Главният колектор на Пловдив е пълен на 100%
11:00 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS