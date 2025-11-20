Първият път на дъщерята на Лилия Маравиля е в Пловдив

© Plovdiv24.bg Дъщерята на популярната актриса Лилия Маравиля излиза на сцената на Драматичен театър Пловдив за първи път.



Това ще се случи по време на примиерния им спектакъл "Влюбеният дирижабъл". Той ще бъде по стихове на Иван Методиев, Добромир Тонев и Миряна Башева



Композиция и текстове са на Александър Секулов и сценична адаптация и режисура Диана Добрева.



В спектакълът участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Мина Каукова, Николай Станоев



"Влюбеният дирижабъл“ е спектакъл за трудната съдба на българския поет. За сложната и крехка летателна машина на неговия живот, която често пъти се разбива в скалите на неразбирането и отхвърлянето.



Но "Влюбеният дирижабъл“ е спектакъл и за вечната метафизична сила на българската поезия, която я нарежда сред най-високите образци на световната литература.



В спектакъла са използвани стихове, интервюта и спомени на и за Иван Методиев, Добромир Тонев и Миряна Башева.