ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Първият път на дъщерята на Лилия Маравиля е в Пловдив
Това ще се случи по време на примиерния им спектакъл "Влюбеният дирижабъл". Той ще бъде по стихове на Иван Методиев, Добромир Тонев и Миряна Башева
Композиция и текстове са на Александър Секулов и сценична адаптация и режисура Диана Добрева.
В спектакълът участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Мина Каукова, Николай Станоев
"Влюбеният дирижабъл“ е спектакъл за трудната съдба на българския поет. За сложната и крехка летателна машина на неговия живот, която често пъти се разбива в скалите на неразбирането и отхвърлянето.
Но "Влюбеният дирижабъл“ е спектакъл и за вечната метафизична сила на българската поезия, която я нарежда сред най-високите образци на световната литература.
В спектакъла са използвани стихове, интервюта и спомени на и за Иван Методиев, Добромир Тонев и Миряна Башева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Семейство от Пловдив върна вярата в доброто на закъсала шофьорка
15:27 / 20.11.2025
Препотвърдено: Бившият ТЕЛК става паркинг, а не училище
15:08 / 20.11.2025
ЖП прелезите в Пловдив отиват в историята?
14:26 / 20.11.2025
Археологическият музей в Пловдив представи обновената си експозиц...
14:01 / 20.11.2025
Отпушиха поръчката за обществения транспорт в Пловдив
13:43 / 20.11.2025
Голям град до Пловдив е без вода
12:29 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS