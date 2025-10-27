ЗАРЕЖДАНЕ...
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
Двете дружества са поискали разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за продажбата. Купувач ще бъде съвместното им дружество TSH Investment, което беше създадено за покупката на Park Center Sofia и сега цели придобиването и на "М.О. Пловдив" – фирмата собственик на Mall Plovdiv.
Mall Plovdiv е един от трите големи търговски центъра в града и отвори врати през 2009 г. и се превърна в първия обект, тип "мол", който отвори врати в Града по тепетата.
Към края на миналата година 98% от търговската му площ е отдаденa под наем. Краен собственик е ирландският инвестиционен фонд Avestus, който в миналото кратко е бил съакционер и в Mall Sofia.
Фондът е притежавал и офис сграда на столичната ул. "Московска", продадена през 2018 г. Сделката за пловдивския мол практически бележи излизането на фонда от българския пазар.
Според последния баланс на дружеството "М.О. Пловдив" за 2024 г., имотът в Пловдив е оценен на 33,5 млн. лв., като има и задължение от 20 млн. лв. по кредит към Банка ДСК. Приходите възлизат на 14,7 млн. лв., а нетната печалба – на 3 млн. лв., като двата показателя отбелязват лек ръст спрямо предходната година.
Неофициално стойността на трансакцията се оценява на 18 млн. евро, като купувачът поема и част от дълга на предишния собственик за 13 млн. евро.
Компанията Хъс инвест е основно съсредоточена в търговията с метали, като през последното десетилетие развива и жилищно строителство.
