ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:49Коментари (0)2656
©
Собствениците на Park Center Sofia планират да купят и Mall Plovdiv. Съответните компании – Тринити кепитъл и Хъс инвест, които преди година придобиха мола срещу столичния хотел "Хемус", вече са в процес на сделка за пловдивския търговски център.

Двете дружества са поискали разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за продажбата. Купувач ще бъде съвместното им дружество TSH Investment, което беше създадено за покупката на Park Center Sofia и сега цели придобиването и на "М.О. Пловдив" – фирмата собственик на Mall Plovdiv.

Mall Plovdiv е един от трите големи търговски центъра в града и отвори врати през 2009 г. и се превърна в първия обект, тип "мол", който отвори врати в Града по тепетата.

Към края на миналата година 98% от търговската му площ е отдаденa под наем. Краен собственик е ирландският инвестиционен фонд Avestus, който в миналото кратко е бил съакционер и в Mall Sofia.

Фондът е притежавал и офис сграда на столичната ул. "Московска", продадена през 2018 г. Сделката за пловдивския мол практически бележи излизането на фонда от българския пазар.

Според последния баланс на дружеството "М.О. Пловдив" за 2024 г., имотът в Пловдив е оценен на 33,5 млн. лв., като има и задължение от 20 млн. лв. по кредит към Банка ДСК. Приходите възлизат на 14,7 млн. лв., а нетната печалба – на 3 млн. лв., като двата показателя отбелязват лек ръст спрямо предходната година.

Неофициално стойността на трансакцията се оценява на 18 млн. евро, като купувачът поема и част от дълга на предишния собственик за 13 млн. евро.

Компанията Хъс инвест е основно съсредоточена в търговията с метали, като през последното десетилетие развива и жилищно строителство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
11:19 / 27.10.2025
Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hil...
11:11 / 27.10.2025
Започнаха "дъждовните" катастрофи в Пловдив
10:57 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигна...
10:05 / 27.10.2025
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
08:41 / 27.10.2025
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата ...
08:40 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
БК Академик Пловдив
Hills of Rock 2026
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: