Първият екокамион на община "Марица" почисти пловдивско село
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:23
©
Първият екокамион на Община Марица се включи в почистването на село Царацово, което подготвя прозника си "По терлици и шевици“ на 14 септември. 

"Това бе първата демонстрация на новите екоавтомобили, закупени от общината в рамките на програмата за насърчаване на устойчиви практики и подобряване на чистотата в населените места. Електрокамионите ще се използват за събиране и извозване на отпадъците, като ефективно ще влязат в полза на обществената ни кауза. Старанието на администрацията ни е с екообученията в учебните заведения, с разделното събиране на отпадъци и с въвеждането на електрически автомобили при сметопочистването Марица да стане първата въглеродно-неутрална община в България“, посочи пред БНР кметът на Община Марица Димитър Иванов

Той уточни, че закупените ековозила през следващите дни ще започнат да работят и във всички населени места на общината







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

