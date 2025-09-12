ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първият екокамион на община "Марица" почисти пловдивско село
"Това бе първата демонстрация на новите екоавтомобили, закупени от общината в рамките на програмата за насърчаване на устойчиви практики и подобряване на чистотата в населените места. Електрокамионите ще се използват за събиране и извозване на отпадъците, като ефективно ще влязат в полза на обществената ни кауза. Старанието на администрацията ни е с екообученията в учебните заведения, с разделното събиране на отпадъци и с въвеждането на електрически автомобили при сметопочистването Марица да стане първата въглеродно-неутрална община в България“, посочи пред БНР кметът на Община Марица Димитър Иванов.
Той уточни, че закупените ековозила през следващите дни ще започнат да работят и във всички населени места на общината
